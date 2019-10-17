الخميس 17 أكتوبر 2019 12:09
مقتل صحفي وزوجته وطفلهما بإطلاق نار شمالي العراق
قتل صحفي وزوجته وطفلهما، مساء الأربعاء، على يد مسلحين مجهولين بإقليم كردستان في شمالي العراق، وفق ما أورد موقع قناة "إن آر تي" التي كان الصحفي يعمل فيها.
برصاص مجهولين
- القناة قالت إن مقدم برنامج "بلا حدود" آمانج باباني، قتل إلى جانب زوجته وطفلهما برصاص مسلحين مجهولين، استهدف السيارة التي كانوا يستقلونها على طريق جنوبي مدينة السليمانية.
- لم تصدر السلطات الأمنية المحلية أي تعقيب حتى الآن حول ملابسات الحادث.
- المرصد العراقي للحريات الصحفية أدان الجريمة بحق الصحفي، واصفًا الحادث بالمجزرة البشعة.
- قناة (إن آر تي) نقلت عن ممثل المرصد العراقي صلاح حسن قوله إن باباني وزوجته وطفلهما كانوا في سيارتهم الخاصة عند مرآب شهزور وسط السليمانية عندما قام مسلحون بتوجيه وابل من الرصاص نحوهم ما أدى الى مقتلهم على الفور وهروب الجناة.
خلفيات
- قناة "إن آر تي" التلفزيونية، التابعة لحزب "حراك الجيل الجديد"، بزعامة ساشوار عبد الواحد، أحد الأحزاب المعارضة في الإقليم.
- يحتل العراق المرتبة 156 من أصل 180 بلدا ضمن لائحة التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته "مراسلون بلا حدود" في وقت سابق هذا العام.
المصدر
وكالات
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