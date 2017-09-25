أمريكا
الاثنين 25 سبتمبر 2017 00:55

مقتل شخص وإصابة 6 في إطلاق نار داخل كنيسة بأمريكا

قالت السلطات المحلية بولاية تينيسي الأمريكية (الأحد) إن سيدة قتلت وأصيب ستة آخرون في حادث إطلاق نار بكنيسة في مدينة ناشافيل.

وتم نقل المصابين ومرتكب الحادث المسلح للمستشفى لتلقي العلاج.

وقالت شرطة ناشفيل إن السيدة عثر عليها مقتولة في ساحة انتظار الكنيسة حيث تم إطلاق النار تقريبا في توقيت إقامة الصلوات المعتادة ليوم الأحد.

وأضافت الشرطة أن المسلح وخمسة ضحايا أصيبوا في الحادث، بينما استلزم تقديم الرعاية الطبية لضحية أخرى تعرضت للضرب بالمسدس.

ووقع حادث إطلاق النار في كنيسة " بورنت تشابيل " في حي أنتيوك الواقع جنوب شرق ناشفيل.

وكان من بين المصابين شخص يتجاوز عمره الستين عاما ومعظم الضحايا تم علاجهم في مركز فاندربيلت الصحي وفقا لهيئة مكافحة الحريق في ناشفيل.

وتشتهر ناشفيل بأنها موطن لصناعة الموسيقى في الولايات المتحدة، وتينيسي هي ولاية حبيسة تقع في الجزء الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة.

المصدر
الألمانية
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قتيل

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