الإمارات
الاثنين 31 أغسطس 2020 13:52

مقتل شخص وإصابة آخرين جراء انفجارين داخل مطعمين في الإمارات (فيديو)

قالت الشرطة الإماراتية ووسائل إعلام محلية إن شخصا قتل وأصيب آخرون بجروح اليوم الإثنين في انفجارين منفصلين أحدهما في العاصمة أبو ظبي والآخر في دبي، المركز السياحي في البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن اسطوانة غاز انفجرت في مطعم بدبي في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين مما أدى إلى مقتل شخص واحد.

وأضافت صحيفة ذا ناشيونال المملوكة لأبو ظبي، نقلا عن المتحدث باسم الدفاع المدني بدبي، أن الانفجار أدى لنشوب حريق ألحق أضرارا بالطابق الأرضي من المبنى.

وذكرت أنه جرت السيطرة على الحريق في غضون 33 دقيقة.

وفي العاصمة أبو ظبي، قالت الشرطة في بيان إن عدة أشخاص أصيبوا اليوم الاثنين في انفجار ناجم على الأرجح عن "تمديدات غاز" بأحد المطاعم.

وذكرت صحيفة ذا ناشيونال أن الانفجار أصاب مطعمي كنتاكي وهارديز بشارع راشد بن سعيد، وأضافت أن أضرارا لحقت بمنافذ بيع أخرى بالتجزئة.

وقالت شرطة أبو ظبي إن الانفجار أسفر عن عدة إصابات تتراوح بين بسيطة ومتوسطة وتم إجلاء سكان المبنى والمناطق المحيطة.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبثتها وسائل الإعلام المحلية أضرارا جسيمة لحقت بالمطعمين وانبعاث سحابة بيضاء من الدخان من الطابق الأرضي بالمبنى.

ويُعرف شارع راشد بن سعيد أيضا بطريق المطار، حيث يُتوقع أن يصل مساعدون كبار للرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم الإثنين في رحلة تاريخية بين إسرائيل والإمارات.

 

 

وكان حريق هائل قد اندلع أوائل الشهر الجاري في سوق شعبية بالمنطقة الصناعية الجديدة، بإمارة عجمان.

وفي مايو/ أيار الماضي، شب حريق هائل في إحدى البنايات المرتفعة في إمارة الشارقة.

واندلع الحريق في بناية يبلغ ارتفاعها 50 طابقا في منطقة النهدة بالإمارة.

المصدر
وكالات

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