ألمانيا
الجمعة 28 يوليو 2017 18:21

مقتل شخص إثر هجوم بسكين داخل متجر في هامبورغ الألمانية

مقتل شخص طعنا بالسكين في هامبورغ الألمانية
رويترز
قالت شرطة مدينة هامبورغ الألمانية إن شخصا قتل وأصيب عدد آخر في هجوم بسكين في أحد المتاجر الكبيرة في المدينة الواقعة في شمال البلاد اليوم الجمعة.

وأضافت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم القبض على مرتكب الاعتداء الذى يشتبه فى أنه لص كان يحاول الهرب من المتجر عندما هاجم المارة.

وأوضحت الشرطة "ليست لدينا معلومات واضحة بخصوص الدافع وراء الهجوم أو عدد المصابين".
ودعت الشرطة المواطنين إلى البقاء بعيدا عن المنطقة التي وقع فيها الهجوم .

المصدر
رويترز
وكالة الأنباء الألمانية
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هامبورغ
هجوم بالسكاكين

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