الولايات المتحدة
السبت 1 أغسطس 2020 12:45

مقتل سبعة أشخاص بعد تصادم طائرتين في الأجواء (فيديو)

قتل سبعة أشخاص في ولاية ألاسكا الأمريكية في حادث تصادم بين طائرتين في الجو في مدينة أنكوريدج يوم الجمعة من بينهم نائب عن الولاية كان يقود إحدى الطائرتين.

وقالت قوات ولاية ألاسكا ومسؤولين بالولاية، إنه لا يوجد ناجون من الحادث الذي وقع قرب المطار في مدينة سولدوتنا في شبه جزيرة كيناي.
وكان غاري كنوب النائب الذي يمثل المنطقة بمفرده في إحدى الطائرتين،وقالت قوات الولاية إن الطائرة الأخرى كانت تقل أربعة سائحين من ساوث كارولاينا ومرشدا وطيارا.
وتناثر حطام الطائرة على طريق سريع أغلقته السلطات لفترة وجيزة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة على الطريق.

وقال مسؤولون في ولاية ألاسكا، إن إدارة الطيران الاتحادية والهيئة الوطنية لسلامة وسائل النقل فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.
والضحايا هم غاري كنوب- 67 سنة- نائب جمهوري وعضو في مجلس النواب الأمريكي، وكان يقود الطائرة بنفسه.
أما الضحايا الآخرون فقد تم تحديدهم على أنهم الطيار غريغوري بيل- 67 عاماً، المرشد ديفيد روجرز-40 عاماً، إضافة إلى 4 زوار من كارولينا الجنوبية أعمارهم تتراوح بين 23 عاما و26.

ووقع آخر حادث تصادم دامِ في الجو في ألاسكا في مايو/أيار عام من العام الماضي قرب كيتشيكان، وقتل آنذاك وأصيب أشخاص في الحادث.
ولقي ستة أشخاص حتفهم في الحادث الذي وقع عام 2019، عندما تصادمت طائرتان كانتا تقلان ركاب سفينة سياحية، وتم إنقاذ عشرة ناجين في موقع 
الحادث.

المصدر
وكالات
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