أمريكا
الأحد 28 يونيو 2020 23:20

مقتل رضيع بإطلاق نار في شيكاغو الأمريكية.. ما السبب؟

السيارة التي كانت تقودها الأم وقت الهجوم
السيارة التي كانت تقودها الأم وقت الهجوم
مواقع التواصل الاجتماعي
قُتل رضيع يبلغ عاما وجرحت والدته في إطلاق نار في شيكاغو، خلف صدمة لدى السلطات رغم اعتيادها على تفشي العنف المسلح في ثالثة كبرى المدن الأمريكية.

وأفادت الشرطة أن الأم البالغة 22 عاما كانت تقود في اتجاه منزلها عندما توقف المهاجم بجانب سيارتها وأطلق عليها نحو ثماني رصاصات أصابت الطفل في صدره وأصابت طرف رأسها.

وقال قائد عمليات شرطة شيكاغو فريد والر للصحفيين قرب مكان إطلاق النار جنوب المدينة إن "هذا يتكرر كثيرا". وأضاف متسائلا "متى سيتوقف الأمر؟ متى سنقول كفى؟".

وتأتي الحادثة عقب أسبوع من إطلاق نار مشابه، أودى بالطفل ميكي جايمس البالغ ثلاثة أعوام أثناء وجوده في سيارة مع والده غربي شيكاغو.

وقال والر "سنقبض على الشخص الذي قتل طفل الثلاثة أعوام، وسنقبض على من قتل هذا الطفل".

وطلب رئيس بلدية المدينة لوري لايتفوت والمشرف العام للشرطة ديفيد براون، من السكان عدم التردد في كشف أية معلومات عن هجوم السبت. 

وقال براون "يجب أن نشعر جميعا بالغضب جراء العنف الذي نراه في مدينتنا. هذا الرضيع وجميع سكاننا يستحقون وضعا أفضل". 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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