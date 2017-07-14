مصر
الجمعة 14 يوليو 2017 12:19

مقتل خمسة رجال شرطة في هجوم قرب القاهرة

أرشيفية
ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن خمسة من رجال الشرطة المصرية قتلوا اليوم الجمعة في هجوم مسلح استهدف حاجزًا أمنيا، قرب منطقة سقارة الأثرية بمحافظة الجيزة، غربي القاهرة.

وقال مصدر أمني، في تصريحات صحفية، إن "مجهولين يستقلون دراجة نارية هاجموا نقطة (حاجز) أمنية قرب المنطقة الأثرية في سقارة صباح اليوم وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية، أسفرت عن مقتل 3 مجندين وأميني شرطة (رتبة أقل من ضابط)".

وأضاف المصدر أنه تم فرض كردون أمني حول المكان وجار تمشيط المنطقة وتعقب الجناة.

ولم يصدر بيان من الشرطة المصرية حول الهجوم، كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه حتى ظهر اليوم. 

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مسلحة، خلال الأشهر الأخيرة، ما أسفر عن مقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن حركات مسلحة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

المصدر
الأناضول
رويترز
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الجيزة
البدرشين

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