الصراع في سوريا
الاثنين 25 سبتمبر 2017 11:52

مقتل جنرال روسي رفيع في دير الزور بسوريا

الجنرال فاليري أسابوف، الذي يرأس مجموعة المستشارين العسكريين الروس في سوريا
تويتر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، مقتل ضابط روسي رفيع في سوريا خلال قصف مدفعي شنه مسلحو تنظيم الدولة في دير الزور السورية.

وقالت الوزارة في بيان إن الجنرال فاليري أسابوف، الذي يرأس مجموعة المستشارين العسكريين الروس في سوريا، تعرض لإصابة قاتلة جراء انفجار قذيفة أطلقها مسلحو تنظيم الدولة عند مركز قيادة تابع للجيش السوري.  

وأوضحت أن الضابط الروسي القتيل كان يؤدي لحظة القصف مهمته في مساعدة العسكريين السوريين في إدارة عملية تحرير مدينة دير الزور من التنظيم.

يذكر أن التدخل العسكري الروسي في سوريا يعود إلى سبتمبر/أيلول 2015.

المصدر
وكالة الأنباء القطرية
كلمات مفتاحية
مقتل
مصرع
جنرال روسي
ضابط روسي رفيع
تنظيم الدولة
قصف مدفعي
دير الزور السورية
سوريا

اقرأ أيضا

Thumbnail
وفاة "أسمن امرأة في العالم" بالإمارات
Thumbnail
السيسي يتوجه إلى الإمارات في أول زيارة منذ بدء حصار قطر

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم