الولايات المتحدة
السبت 7 أكتوبر 2017 11:27

مقتل جنديين وإصابة 6 في حادث بمركز تدريب للجيش الأمريكي

قال مركز تدريب فورت جاكسون التابع للجيش الأمريكي في ساوث كارولاينا إن جنديين لقيا حتفهما وأصيب ستة آخرون يوم الجمعة في حادث لمركبة عسكرية وتشكيل عسكري بالمركز.

وأضاف المركز في بيان أن اثنين من المصابين في حالة حرجة. وقال إن المصابين نقلوا إلى مستشفى خارج المركز. ولم تنشر أسماء الضحايا لحين إبلاغ أقاربهم.

ووصف المركز الحادث "بالمأسوي" وقال إنه قيد التحقيق. ولم يرد ممثل عن المركز على طلب مزيد من المعلومات بشأن الحادث.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الولايات المتحدة
الجيش الأمريكي

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