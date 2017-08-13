الصراع في العراق
الأحد 13 أغسطس 2017 19:41

مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 5 آخرين شمالي العراق

قُتِل جنديان أمريكيان وأصيب 5 آخرون، الأحد، خلال عمليات للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة  شمالي العراق.

وقالت القيادة المشتركة لعملية "العزم الصلب" في بيان لها، إن جنديين أمريكيين قُتلا، وأصيب 5 آخرون، خلال العمليات العسكرية بشمالي العراق ضد تنظيم الدولة.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات مستمرة بشأن الحادث، دون مزيد من التفاصيل.

من جهة أخرى، أعرب الجنرال الأمريكي ستيفن تاونسند، قائد قوات التحالف الدولي، عن تعازيه الحارة بمقتل الجنديين الأمريكيين.

وعملية "العزم الصلب" هو الاسم الذي تطلقه الولايات المتحدة على التدخل العسكري ضد تنظيم الدولة وتشمل الضربات الجوية التي تنفذها في العراق وسوريا.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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