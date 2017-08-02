الأربعاء 2 أغسطس 2017 20:35
مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان
أعلن البنتاغون مقتل جنديين أمريكيين اثنين في أفغانستان الأربعاء بعد تعرض قافلتهما لهجوم.
وفجر انتحاري من طالبان سيارة مفخخة مستهدفا قافلة للقوات الأجنبية المنتشرة في ولاية قندهار المضطربة جنوب أفغانستان ما أوقع إصابات، بحسب مسؤولين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جيف ديفيس "قتل جنديان أمريكيان في قندهار بأفغانستان حين تعرضت قافلتهما لهجوم" لافتا إلى أن "القوات الأمريكية في افغانستان ستدلي بمزيد من المعلومات عند توافرها".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية