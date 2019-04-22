الاثنين 22 أبريل 2019 15:52
مقتل ثلاثة من أبناء ملياردير دنمركي في تفجيرات سريلانكا
قال متحدث باسم شركة الأزياء المملوكة لأندرس هولش بولسن، أغنى رجل في الدنمارك، إن بولسن وزوجته فقدا ثلاثة من أبنائهم الأربعة في تفجيرات سريلانكا أمس الأحد.
التفاصيل
- وسائل إعلام دنماركية قالت إن الأسرة كانت تقضي عطلة في سريلانكا.
- يملك بولسن شركة (بست سيلر) للأزياء، التي تضم علامات تجارية مثل (فيرو مودا) و(جاك آند جونز)، وهي صاحبة أغلبية الأسهم في شركة أسوس لمبيعات التجزئة كما تحظى بحصة كبيرة في زالاندو للتجارة الإلكترونية.
- بحسب مجلة فوربس، يملك بولسن أكثر من 1% من الأراضي في اسكتلندا.
- وقعت سلسلة انفجارات في كنائس وفنادق فاخرة في أنحاء سريلانكا أمس الأحد مما أدى إلى مقتل 290 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين.
- قال محقق كبير، الإثنين، إن سبعة انتحاريين شاركوا في تنفيذ الهجمات.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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