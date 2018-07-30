السودان
الاثنين 30 يوليو 2018 20:53

مقتل امرأة ودمار منازل بسبب الفيضان في السودان (فيديو)

تسبب فيضان نهر النيل في وفاة سيدة ودمار العديد من المنازل في مدينة كسلا شرق السودان، بالقرب من الحدود مع إريتريا.

وقال حاتم الوسيلة، والي كسلا، في تصريحات لوسائل الإعلام الأحد، إن الوضع كان أفضل في داخل مدينة كسلا، حيث لم تتضرر الكثير من المنازل.

وتسببت الأمطار الغزيرة في وقوع فيضان في أجزاء عديدة من السودان، كما جرى الإبلاغ عن وقوع أضرار واسعة النطاق في الممتلكات وحالات وفاة.

وأظهرت تسجيلات مصورة منازل سويت بالأرض ومستلزمات منزلية متناثرة في شوارع ولاية غرب كردفان.

المصدر
أسوشيتد برس
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