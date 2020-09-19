الولايات المتحدة
السبت 19 سبتمبر 2020 16:58

مقتل إثنين وإصابة 14 بإطلاق نار على حفل في نيويورك (فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين إثر إطلاق نار في حفل بولاية نيويورك الأمريكية.

وقال مارك سيمونز، قائد الشرطة، في مؤتمر صحفي، إن رجلا وامرأة قتلا في حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة روشستر، وأصيب 14 آخرون تم نقلهم إلى مستشفيين بالمدينة.

وأوضح أن الجروح التي أصيب بها الجرحى غير مهددة لحياتهم، وقال سيمونز وهو بالقرب من مسرح الجريمة" إنها حقا مأساة" في وقت بدأت الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

وأشار إلى أن القتيلين هما رجل وامرأة في أوائل العشرينيات من العمر، مشيرا إلى أنه لم يتضح إن كان إطلاق النار عن عمد أم عملا عشوائيا من أعمال العنف. 

تجمع من" أجل دانيال برود" في نيويورك-10 سبتمبر
وفاة دانيال برود خنقا

وتأتي حادثة إطلاق النار في أعقاب حادثة أخرى هزت المدينة عندما توفي رجل أسود يدعى دانيال برود في ولاية نيويورك بعد أن ألبسته الشرطة غطاء وجه، ودفعت وجهه في اتجاه الأرض لمدة دقيقتين، بحسب ما أظهر مقطع فيديو.

وكان دانيال برود البالغ من العمر 41 عاما، يعاني مشكلات نفسية عندما أوقفته الشرطة في شهر مارس/آذار وقيدت حركته وألبسته غطاءً واقيا مصمما لحماية عناصر الشرطة من بصق الموقوفين.

ومات دانيال في وقت لاحق جراء الاختناق، لكن قصته لم تظهر للعلن قبل أن تعلن أسرته عنها في مؤتمر صحفي، الشهر الجاري.

ووقعت وفاة دانيال قبل شهرين من حادث مقتل جورج فلويد في مايو/أيار عندما جثا شرطي أبيض بركبته على رقبة فلويد لنحو ثماني دقائق في ولاية مينيسوتا. 

وهي الواقعة التي أثارت احتجاجات مناهضة للعنصرية حول العالم، في  حين تتواصل الاحتجاجات حولها، في ولايات ومدن أمريكية عديدة، خاصة عند بروز حادث مشابه لذلك، ضد أمريكيين من أصول أفريقية.

المصدر
رويترز
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نيويورك
إطلاق نار
دانييل
شرطة نيويورك
أمريكية من أصل أفريقي
احتجاجات

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