الولايات المتحدة
الخميس 3 سبتمبر 2020 12:49

مقتل أمريكي أسود على يد الشرطة في واشنطن يثير احتجاجات (فيديو)

احتجاجات بعد مقتل شاب أسود على يد الشرطة-2 سبتمبر
رويترز
قتل رجل أسود أمس الأربعاء في واشنطن على يد شرطة المدينة فيما تشهد الولايات المتحدة حركة تاريخية ضد العنصرية وعنف القوات الأمنية.

وقالت السلطات إن أفرادا  من الشرطة كانوا موجودين في الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة للتحقيق في تقارير عن "مسلحين في سيارة".
وأوضح قائد شرطة العاصمة الأمريكية بيتر نيوزهام خلال مؤتمر صحفي "عندما اقتربوا من السيارة، حاول بعض الأشخاص الفرار على الأقدام وأطلق شرطي النار من سلاحه" مما أسفر عن مقتل أحدهم.

وأضاف "نعتقد أنه كان يحمل سلاحا في ذلك الوقت" مؤكدا العثور على قطعتي سلاح في مكان الحادث.
وأوضح ترايون وايت وهو نائب محلي لوسائل إعلام أن الضحية "شاب أمريكي من أصل أفريقي" مطالبا بنشر الصور التي التقطتها كاميرات الشرطة.

عناصر من الشرطة بعد الحادث الذي قتل فيه شاب أسود
حياة السود مهمة

وقال فرع حركة "حياة السود مهمة" في واشنطن "لن يفلتوا من هذا الحادث لا تدعوا وسائل الإعلام تخنق هذه القضية" داعيا إلى التظاهر في المكان.

يأتي هذا الحادث بعد أشهر من الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة، وبعد يومين فقط من إطلاق شرطة لوس أنجلوس النار على أمريكي من أصل أفريقي كان يقود دراجة هوائية.
وتجمع عدد من المحتجين خارج المنطقة السابعة في نيورك للتعبير عن غضبهم بعد أن أطلقت شرطة العاصمة واشنطن النار على شاب أسود وقتلته في جنوب شرقي العاصمة ، في الولايات المتحدة أمس.

المصدر
فرانس برس
كلمات مفتاحية
الولايات المتحدة
واشنطن
رجل أسود
إطلاق نار
احتجاجات

اقرأ أيضا

Thumbnail
"يا برهان عايزين بيان".. سودانيون يطالبون بتفويض الجيش لاستلام السلطة (فيديو)
Thumbnail
شاهد: وزير الدفاع التركي يحلق بطائرة إف-16 فوق بحر إيجه
Thumbnail
"هذا المكان ليس للمسلمين".. بريطاني يهاجم امرأة محجبة في لندن (فيديو)
Thumbnail
مصر.. عضو بحركة تمرد تتهم مسؤولا في مكتب السيسي بابتزازها (فيديو)
Thumbnail
ماذا لو سقط السيسي؟

الأكثر قراءة

  1. شاهد.. أبرز أحداث جمعة الغضب 28 يناير
  2. الترويج للسجائر الإلكترونية لمساعدة المدخنين على الإقلاع
  3. تركيا تسحب قواتها من مناورات حلف الناتو في النرويج
  4. صاروخان من غزة على جنوبي إسرائيل
  5. رويترز: الشرطة التركية ترجح مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول