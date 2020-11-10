الرسوم المسيئة للنبي
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 13:13

"مقاطعة المنتجات الفرنسية" يواصل تصدر المنصات العربية

لقاء شيخ الأزهر أحمد الطيب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد الماضي
لقاء شيخ الأزهر أحمد الطيب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد الماضي
مواقع التواصل
رغم زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى مصر وتأكيده على "الاحترام العميق للإسلام" لاتزال وسوم المقاطعة تتصدر منصات التواصل في دول عربية وإسلامية عدة.

وفي مصر لا يزال وسم (#مقاطعة المنتجات الفرنسية) متصدرا قائمة الوسوم الأعلى تداولا وسط إصرار الكثيرين على مواصلة المقاطعة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، كما التقى شيخ الأزهر أحمد الطيب الذي انتقد بشدة فرنسا بسبب الرسوم الكاريكاتورية.

وقال الوزير الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، "لقد أشرت إلى الاحترام العميق للإسلام. ما نحاربه هو الإرهاب، إنه اختطاف الدين، إنه التطرف".

وأكد لودريان أنه جاء "ليشرح إذا لزم الأمر هذه المعركة، وفي الوقت نفسه النضال من أجل احترام حرية المعتقد".

من جانبه أدلى شيخ الأزهر بتصريحات، وصفها متابعون بالقوية، أثناء زيارة لورديان جاء فيها "إذا كنتم تعتبرون أن الإساءة لنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- حرية تعبير، فنحن نرفضها شكلًا ومضمونًا".

وأضاف "الإساءة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرفوضة تمامًا، وسوف نتتبع من يُسئ لنبينا الأكرم في المحاكم الدولية، حتى لو قضينا عمرنا كله نفعل ذلك الأمر فقط".

وعلى مواقع التواصل رأى الكثيرون أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى مصر دليلا على نجاعة أسلوب المقاطعة، وتعهدوا بمواصلتها طالما لم يصدر عن السلطات الفرنسية اعتذرا صريحا عن التمسك بالرسوم المسيئة.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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مقاطعة
وزير الخارجية الفرنسي
الأزهر الشريف

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