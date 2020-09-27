مصر
الأحد 27 سبتمبر 2020 13:08

"مفيش فلوس".. وزير التعليم المصري يتحدث عن أزمة تعيين 120 ألف معلم (فيديو)

وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي
مواقع التواصل
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، إن التعيين مغلق حاليا في الدولة وأنه لن يتم توظييف كل المعلمين الذين نجحوا بمسابقات الوزارة سيتم.

وأضاف شوقي، خلال لقاء على إحدى الفضائيات المصرية، إن هناك فهما خاطئا لدى الناس، وعندما أجريت مسابقة لاختيار 30 ألف معلم، كان المعلن أنها وظيفة مؤقتة، لكان الفكر السائد هو "أحط رجلي عشان أطلب النقل أو التثبيت".

وأوضح قائلا " أنا أقصد فعلا أن الوظيفة مؤقتة، فلا تفترض أن هذا حق مكتسب لك، وتلجأ للضغط عبر وسائل التواصل لأنه لن يفلح، فلم يعدك أحد بالتثبيت، والدولة لا تملك الأموال من أجل تعيين الناس؛ لا توجد هذه المبالغ في الموازنة حاليا".

وأضاف شوقي"إن الأولوية الآن هي رفع مستوى المعلمين الموجودين، وعندما تتواجد الأموال سوف نعين من تقدموا بالمسابقات حسب الاحتياج الوظيفي".

وبالنسبة للمعلمين داخل المنظومة أكد أنه سيتم إيجاد نماذج لتحسين أحوالهم في الأيام المقبلة، متابعا "أن المعلمين يعتقدون أن هذا الأمر سيحدث خلال أسبوع، ولكن إذا حدث هذا بعد شهرين أو ثلاثة سيكون إنجازا هائلا".
 

المصدر
الجزيرة مباشر
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طارق شوقي
تعيين
معلمين

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