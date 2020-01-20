مفيدة عبد الرحمن.. غوغل يحتفل بذكرى ميلاد أول محامية في مصر
ولدت مفيدة عبد الرحمن في مثل هذا اليوم من عام 1914، وتعد أول امرأة تمارس مهنة المحاماة، ومن أوائل خريجات كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول، إذ تخرجت منها عام 1939.
وكانت مفيدة في ذلك الوقت زوجة وأم لـ 5 أولاد، قبل أن يزيد عدد الأبناء إلى 9 فيما بعد، وبذلك تكون أيضًا أول امرأة متزوجة تلتحق بالجامعة -بتشجيع من زوجها- وأول أم تتخرج منها.
مفيدة هي أول محامية تترافع أمام محكمة النقض في مصر، وذاع صيتها بعد أول قضية ترافعت فيها وكانت "قتل خطأ"، واستطاعت كسب القضية وتبرئة موكلها، ثم أسست بعد ذلك مكتب محاماة خاص بها.
كما كانت مفيدة أول امرأة مصرية تستمر في عضوية مجلس الأمة (البرلمان) طوال 17 عاما متتالية، وكانت المرأة الوحيدة التي شاركت في لجنة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية في الستينات من القرن الماضي.
بالإضافة إلى ذلك كانت مفيدة ناشطة اجتماعية وكان لها دور بارز في تشجيع المرأة للدخول إلى ميدان العمل، والدفاع عن حقوق المرأة المصرية وخاضت قضية تاريخية ساعدت النساء المصريات على الفوز بحقهن في التصويت في عام 1956.
عُرفت بلقب "الأم العاملة المثالية" نظرًا لنجاحها في مهنتها إذ ترافعت في أكثر من 400 قضية، ونجاحها برلمانيًا واجتماعيًا وأسريًا، وتوفيت مفيدة عام 2002 عن عمر ناهز 88 عامًا.