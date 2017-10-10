ميانمار - مسلمو الروهينغيا
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 17:51

مفوضية اللاجئين: 11 ألفا من الروهينغيا فروا من ميانمار الاثنين

مسلمو الروهينغيا
مسلمو الروهينغيا يفرون من القتل والحرق في ميانمار
رويترز
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن حرس الحدود في بنغلاديش أفاد بعبور أكثر من 11 ألفا من اللاجئين الروهينغيا إلى بنغلاديش من ميانمار الاثنين.

وقال أدريان إدواردز المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية في جنيف الثلاثاء "عدنا إلى وضع التأهب التام فيما يتعلق بتدفق (اللاجئين). إنها زيادة كبيرة بعبور 11 ألفا".

وأضاف "تعمل المفوضية مع سلطات بنغلاديش لإنشاء مركز عبور استعدادا لتدفق محتمل للاجئين في الأيام المقبلة".

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
مسلمو الروهينغيا
ميانمار
فرار
بنغلاديش

اقرأ أيضا

Thumbnail
يلدرم: الهدف من العملية التركية في إدلب هو التصدي لموجة هجرة
Thumbnail
الصين تخفض عدد الفقراء بأكثر من 55 مليون في 4 سنوات

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم