الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 17:51
مفوضية اللاجئين: 11 ألفا من الروهينغيا فروا من ميانمار الاثنين
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن حرس الحدود في بنغلاديش أفاد بعبور أكثر من 11 ألفا من اللاجئين الروهينغيا إلى بنغلاديش من ميانمار الاثنين.
وقال أدريان إدواردز المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية في جنيف الثلاثاء "عدنا إلى وضع التأهب التام فيما يتعلق بتدفق (اللاجئين). إنها زيادة كبيرة بعبور 11 ألفا".
وأضاف "تعمل المفوضية مع سلطات بنغلاديش لإنشاء مركز عبور استعدادا لتدفق محتمل للاجئين في الأيام المقبلة".
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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