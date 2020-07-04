مصر
السبت 4 يوليو 2020 17:24

مفتي مصر: ما حدث في 3 يوليو معجزة نبوية ظاهرة

دكتور شوقي علام، مفتي مصر
مواقع التواصل
قال مفتي مصر شوقي علام إن ما حدث في 30 يونيو/حزيران وفي 3 يوليو/تموز 2013 "مظهر واضح لمنقبة جليلة لأهل مصر ومعجزة نبوية ظاهرة كشف النبي عنها".

جاء هذا في بيان لمفتي مصر تزامن مع احتفالات النظام المصري بذكرى 30 يونيو/حزيران، و3 يوليو/ تموز 2013 وهو تاريخ الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.

 وأضاف المفتي في بيانه "إن الثالث من يوليو كان يوما فارقا في تاريخ مصر الحديث تداركتنا فيه العناية الإلهية"، موضحا "أن المصريين أعلنوا عدم رضاهم بتمكن الإخوان من السلطة، والفقهاء قرروا أن ولاية السلطة عقد اجتماعي رضائي بين الشعوب والحكام" كما وصف جماعة الإخوان المسلمين بـ"الإرهابية".

بيان المفتي أثار جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

المصدر
الجزيرة مباشر
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