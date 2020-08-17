التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الاثنين 17 أغسطس 2020 18:25

مفتي القدس يحرّم على الإماراتيين الصلاة في المسجد الأقصى (فيديو)

فتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين
فتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين
مواقع التواصل
أكد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، الإثنين، أنه يحرّم على الإماراتيين الصلاة في المسجد الأقصى، بموجب فتوى كان قد أصدرها عام 2012. 

وقال المفتي إنه أصدر فتوى عام 2012 "تسمح بزيارة القدس والأقصى ضمن معايير معينة، ليس من بينها التطبيع".

وأضاف: "بما أن هذا الاتفاق (الإماراتي الإسرائيلي) يحمل علامات التطبيع، فإن زيارة القدس غير مسموح بها ومحرمة". 

وكانت الإمارات قالت في بيان الإعلان عن الاتفاق على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات الأسبوع الماضي Yنه "بحسب خطة السلام، يجوز لجميع المسلمين أن يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، وينبغي أن تظل الأماكن المقدسة الأخرى في القدس مفتوحة أمام المصلين من جميع الأديان".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس الماضي، وبشكل مفاجئ عن تطبيع كامل العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، ووصفه بالاتفاق التاريخي والإبراهيمي.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) في حينه أن وفودًا من دولة الإمارات وإسرائيل ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

كما ذكرت الوكالة الإماراتية أنه نتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسي، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراضٍ فلسطينية وفقًا لخطة ترمب للسلام، وتركز جهودها الآن على توطيد العلاقات مع الدول الأخرى في العالم العربي والإسلامي.

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المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية

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