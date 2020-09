مفاجأة توم كروز.. لقطات مسربة من فيلم "المهمة المستحيلة 7" (فيديو)

وأكد مخرج الفيلم كريستوفر ماكواري الخبر على صفحته بموقع إنستغرام، حيث شارك صورة لمنحدر عملاق وسط قمم لجبال ثلجية، وعلق على الصورة قائلا "تصوير اليوم الأول من فيلم المهم المستحيلة الجزء السابع".

ومعروف عن كروز حبه القيام بأداء الحركات الخطيرة بنفسه، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعًا مع الصور والمقاطع المسربة.

وسربت بعض المشاهد من الفيلم الجديد على موقع التواصل أحدها لحيلة ضخمة يتم استخدام هذا المنحدر من أجلها، حيث نشر موقع الأخبار النرويجي NGTV لقطات لدراجة نارية تُركب من المنصة، قبل أن يطلق راكبها - الذي يُفترض أنه كروز - مظلة ويهبط بأمان إلى الأرض.

