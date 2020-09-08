سينما
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 14:48

مفاجأة توم كروز.. لقطات مسربة من فيلم "المهمة المستحيلة 7" (فيديو)

الممثل الأمريكي توم كروز
الممثل الأمريكي توم كروز
غيتي
يستأنف الممثل الأمريكي الشهير توم كروز، 58 عاما، حاليا تصوير الجزء السابع من سلسلة أفلامه الشهيرة "المهمة المستحيلة"، بعد 7 أشهر من التوقف بسبب فيروس كورونا.

وأكد مخرج الفيلم كريستوفر ماكواري الخبر على صفحته بموقع إنستغرام، حيث شارك صورة لمنحدر عملاق وسط قمم لجبال ثلجية، وعلق على الصورة قائلا "تصوير اليوم الأول من فيلم المهم المستحيلة الجزء السابع".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action... #MI7 Day 1

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ومعروف عن كروز حبه القيام بأداء الحركات الخطيرة بنفسه، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعًا مع الصور والمقاطع المسربة.

وسربت بعض المشاهد من الفيلم الجديد على موقع التواصل أحدها لحيلة ضخمة يتم استخدام هذا المنحدر من أجلها، حيث نشر موقع الأخبار النرويجي NGTV لقطات لدراجة نارية تُركب من المنصة، قبل أن يطلق راكبها - الذي يُفترض أنه كروز - مظلة ويهبط بأمان إلى الأرض.

وشوهد توم كروز يوم الأحد الماضي أثناء تصويره لمشاهد من الفيلم المنتظر في النرويج، حيث طار الممثل البالغ من العمر 58 عامًا في الهواء وقفز من منحدر ضخم على متن دراجة نارية من على قمة أحد الجبال.

وبعد فترة وجيزة من القفز في الهواء، تخلى نجم هوليوود عن الدراجة النارية، مما سمح لها بالسقوط على الأرض بينما واصل نزوله في مظلة.

وكان قد تم تصوير كروز وهو يصور حيلة مماثلة في المملكة المتحدة الشهر الماضي، والتي قدرت تكلفتها بـمليوني جنيه إسترليني.

ومن أجل تجنب المزيد من التأخير في السفر بسبب فيروس كورونا، قالت وسائل إعلام أجنبية إن كروز استأجر سفينة سياحية بقيمة 500 ألف جنيه استرليني لممثلي الفيلم وطاقمه.

ومن المتوقع أن يتم إصدار الفيلم يوم 23 فبراير/شباط 2021.

 

 

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تصوير
حيلة

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