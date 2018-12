مفاجأة ترمب في سوريا تسعد الروس وتزعج الحلفاء

تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كبار مستشاريه للأمن القومي وفاجأ القادة العسكريين الأمريكيين على الأرض وصدم أعضاء الكونغرس وحلفاءه بقراره سحب القوات الأمريكية من سوريا.

ويقول مسؤولون حاليون وسابقون وأشخاص اطلعوا على القرار إن النتيجة ستكون تمكين روسيا وإيران وعدم استكمال تحقيق هدف القضاء على خطر عودة تنظيم الدولة الإسلامية الذي خسر أغلب الأراضي التي كان يسيطر عليها.

استياء داخلي

مسؤولان كبيران قالا إن ترمب مضى قدما في قراره في الأسابيع القليلة الماضية، رغم محاولات كبار مستشاريه إثناءه، عازما على الوفاء بتعهد انتخابي بتقليص المشاركة العسكرية الأمريكية في الخارج.

مسؤول بارز سابق بإدارة ترمب قال إن قرار الرئيس اتخذ أساسا قبل نحو عامين، وإن ترمب تجاهل أخيرا مما اعتبرها نصيحة غير مقنعة بالإبقاء على القوات.

المسؤول السابق المقرب من البيت الأبيض: الرئيس انتصر. كان يميل دائما إلى عدم البقاء هناك.

المسؤول السابق: ترمب كان يسأل في اجتماعاته مع مستشاريه "ما الذي نفعله هناك؟ أعلم أننا هناك لقتال تنظيم الدولة الإسلامية، لكننا فعلنا ذلك. والآن ماذا؟"

مسؤول دفاعي أمريكي قال إن مسؤولي وزارة الدفاع (البنتاغون) يرون على نطاق واسع أن قرار ترمب يخدم مصالح روسيا وإيران، اللتين استخدمتا دعمها للحكومة السورية في تعزيز نفوذهما الإقليمي. كما طورت إيران قدرتها على نقل السلاح إلى حزب الله اللبناني لاستخدامه ضد إسرائيل.

المسؤول رد على سؤال عن المستفيد من الانسحاب قائلا "من الناحية السياسية روسيا ومن الناحية الإقليمية إيران".

مسؤولون أمريكيون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، قالوا لرويترز إن القادة العسكريين على الأرض قلقون كذلك من عواقب الانسحاب السريع.

مسؤول دفاعي أمريكي آخر طلب عدم نشر اسمه كذلك قال إن قادة الجيش الأمريكي عبروا عن قلقهم للإدارة بشأن ما قد يعنيه الانسحاب السريع للقوات المحلية المدعومة من الولايات المتحدة التي تحارب تنظيم الدولة. وقال إن خطة الانسحاب باغتت القادة العسكريين.

جاك كين النائب السابق لرئيس هيئة أركان الجيش كتب على تويتر قائلا إن ترمب "دمر الملاذ الآمن لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وسيخسر السلام بالانسحاب".

(1/1) Syria withdrawal a strategic mistake.

Bush won the war in Iraq w/ the Surge. Obama lost the peace by premature withdrawal. The result was ISIS. POTUS destroyed ISIS safe haven in Syria & will lose the peace by withdrawing. — Jack Keane (@gen_jackkeane) December 19, 2018

كين الذي ينظر إليه باعتباره خليفة محتملا لوزير الدفاع جيم ماتيس أضاف "التنظيم سيعاود الظهور، وإيران التي تمثل تهديدا أكبر ستهيمن على سوريا بالكامل، وإسرائيل ستكون في خطر أكبر".

(2/2) ISIS will re-emerge,Iran a greater threat, will own all of Syria, Israel more in danger, AQ a growing menace.Responding to future threats as they arise actually prolongs our involvement in Syria. — Jack Keane (@gen_jackkeane) December 19, 2018

رفضت إدارة ترامب وجهة النظر هذه. وقال مسؤول بارز بالإدارة "هذه القوات التي ننشرها في سوريا لم تكن قط هناك لمواجهة إيران. كانت هناك لتدمير دولة الخلافة التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية". وأضاف "لذلك أعتقد أن حكم الرئيس بأن المهمة بلغت نهايتها مبرر تماما".

ترمب يدافع: حان الوقت ليقاتل آخرون

دافع الرئيس الأمريكي في سلسلة تغريدات اليوم الخميس عن قراره. وقال ترمب إن القرار يأتي وفاء لتعهد انتخابي.

ذكر ترمب أن الولايات المتحدة تؤدي عمل دول أخرى بينها روسيا وإيران دون مقابل يذكر وأنه "حان الوقت أخيرا ليقاتل آخرون".

ترمب: الخروج من سوريا لم يكن مفاجئا. أطالب به منذ سنوات، وقبل ستة أشهر، عندما عبرت علنا عن رغبتي الشديدة في فعل ذلك، وافقت على البقاء لمدة أطول. روسيا وإيران وسوريا وآخرون هم العدو المحلي للدولة الإسلامية. نحن نؤدي عملهم. حان الوقت للعودة للوطن، وإعادة البناء".

Getting out of Syria was no surprise. I’ve been campaigning on it for years, and six months ago, when I very publicly wanted to do it, I agreed to stay longer. Russia, Iran, Syria & others are the local enemy of ISIS. We were doing there work. Time to come home & rebuild. #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018

ترمب: هل تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تصبح شرطي الشرق الأوسط، وألا تحصل على شيء سوى بذل الأرواح الغالية وإنفاق تريليونات الدولارات لحماية آخرين لا يقدرون، في كل الأحيان تقريبا، ما نقوم به؟ هل نريد أن نظل هناك للأبد؟ حان الوقت أخيرا لأن يحارب آخرون.

Does the USA want to be the Policeman of the Middle East, getting NOTHING but spending precious lives and trillions of dollars protecting others who, in almost all cases, do not appreciate what we are doing? Do we want to be there forever? Time for others to finally fight..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018

اعتبرت صحيفة لوموند الفرنسية، إن القرار الأمريكي نصر دبلوماسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الصحيفة أوضحت أن قرار الانسحاب الأمريكي جاء بعد عدة أيام من الاتصال الهاتفي الذي جرى بين أردوغان والأمريكي دونالد ترمب. وتابعت "لربما استسلم الرئيس الأمريكي أمام ضغوطات أردوغان".

انزعاج الحلفاء

وصف حلفاء غربيون بينهم فرنسا وبريطانيا وألمانيا تأكيد ترمب الانتصار على تنظيم الدولة بأنه سابق لأوانه.

مسؤولون قالوا إن فرنسا ستحتفظ بقواتها في شمال سوريا في الوقت الحالي لأنه لم يتم القضاء بعد على تنظيم الدولة ولأن التنظيم لا يزال يشكل خطرا على المصالح الفرنسية.

وزيرة الشؤون الأوربية ناتالي لوازو: في الوقت الراهن سنبقى بالطبع في سوريا لأن المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية ضرورية".

تحتفظ فرنسا بنحو 1100 جندي في العراق وسوريا يقدمون الدعم اللوجستي والتدريب والدعم بالمدفعية الثقيلة فضلا عن الطائرات المقاتلة.

أبلغ دبلوماسيون فرنسيون رويترز أمس الأربعاء بأن قرار سحب كل الجنود الأمريكيين وعددهم 2000 من المنطقة كان مفاجئا لباريس.

ذكر دبلوماسيون أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث مع ترمب أمس الأربعاء. وفي أبريل/ نيسان، عندما أعلن ترامب من قبل سحب القوات الأمريكية، استطاع ماكرون اقناع الزعيم الأمريكي بأن واشنطن ينبغي أن تظل مشاركة معللا ذلك بخطر إيران في المنطقة.

أقرت وزيرة الدفاع فلورانس بارلي على تويتر بأن التنظيم ضعفت شوكته وخسر نحو 90 في المئة من أراضيه لكنها قالت إن المعركة لم تنته. وقالت "الدولة الإسلامية لم تمح من على الخريطة ولم تستأصل شأفتها. من الضروري أن تواجه الجيوب الأخيرة لهذه المنظمة الإرهابية هزيمة عسكرية حاسمة".

1 - Daech est plus affaibli que jamais. Daech est passé à la clandestinité et en mode insurrectionnel dans sa manière de combattre. Daech a perdu plus de 90% de son territoire. Daech n’a plus de logistique comme il a pu en avoir. — Florence Parly (@florence_parly) December 20, 2018

المتحدث باسم الجيش الفرنسي باتريك شتايغر خلال مؤتمر صحفي: الحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية مستمرة. في هذه المرحلة إعلان الرئيس الأمريكي ليس له تأثير على مشاركة فرنسا المستمرة (في التحالف).

يسعى مسؤولون فرنسيون جاهدين ليعرفوا من وكالات أمريكية ما الذي يعنيه إعلان ترمب بالضبط. وقال دبلوماسي فرنسي "أصبحنا معتادين على ذلك مع إدارة ترمب. الشيطان يكمن في التفاصيل".

الوزير بوزارة الدفاع البريطانية توبياس إلوود أمس الأربعاء قال إنه يختلف بشدة مع ترمب مضيفا أن تنظيم الدولة الإسلامية "تحول إلى أشكال أخرى من التطرف، والتهديد لا يزال قائما بقوة".

وزارة الخارجية البريطانية اعتبرت أن تنظيم الدولة الإسلامية لم يُهزم بعد في سوريا. وأضافت الوزارة أن المملكة المتحدة ستبقى "منخرطة في التحالف الدولي وحملته لحرمان تنظيم الدولة من (السيطرة) على أراض وضمان هزيمته القاطعة".

اعتبرت برلين الخميس ان القرار الأمريكي يمكن أن يضر بالمعركة ضد تنظيم الدولة وأن "يهدد النجاح الذي سُجّل حتى الآن" ضد التنظيم.

وزير الخارجية الالماني هيكو ماس في بيان: لقد تراجع تنظيم الدولة الاسلامية لكن التهديد لم ينته بعد. هناك خطر من أن قرار (ترمب) قد يضر بالقتال ضد التنظيم ويهدد ما تم تحقيقه حتى الآن.

الوزير الألماني: المعركة ضد المسلحين "ستتقرر على المدى الطوي- عسكريا وبالطرق المدنية".

ترحيب روسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قرار ترمب "صائب"، خلال لقائه السنوي بالإعلام الخميس.

بوتين قال إنه متفق إلى حد بعيد مع ترمب على أن تنظيم الدولة الإسلامية قد انهزم لكنه أضاف أن هناك خطرا أن يعيد التنظيم تجميع صفوفه.

عبر بوتين عن تشككه فيما يعنيه إعلان ترمب عمليا، وقال إن موسكو لم ترصد أي مؤشر على انسحاب القوات الأمريكية التي تعتبر موسكو وجودها في سوريا غير قانوني.

إسرائيل ستواصل التحرك ضد إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال اليوم الخميس إن إسرائيل "ستواصل التحرك بنشاط قوي ضد مساعي إيران لترسيخ وجودها في سوريا".

نتنياهو: لا نعتزم تقليص جهودنا بل سنكثفها، وأنا أعلم أننا نفعل ذلك بتأييد ودعم كاملين من الولايات المتحدة.

وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان لرويترز: داعش هزمت بالفعل في سوريا وهذا إلى حد بعيد بفضل أمريكا. لكن إيران تتحرك في الداخل بالفعل وهي خطر على كل العالم الحر.

وزير المالية موشي كحلون لإذاعة الجيش الإسرائيلي: بالطبع القرار الأمريكي ليس جيدا لنا. لكننا نعلم أن ضمان سلامة إسرائيل يدخل ضمن مصالح أمريكا في المنطقة.

مسؤولون إسرائيليون قالوا إن قرار ترمب قد يساعد إيران على إزالة موقع عسكري أمريكي يساعد في الحد من تحركات القوات الإيرانية وأسلحتها من العراق إلى سوريا. كما تشعر إسرائيل بالقلق أيضا من أن خروج أكبر حليف لها قد يقلص نفوذها الدبلوماسي في مواجهة روسيا أكبر داعم للحكومة السورية.

صمت تركي

لم يصدر تعليق مباشر على إعلان ترمب من جانب تركيا التي تهدد بتوغل عسكري وشيك يستهدف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا. لكن أنقرة سترحب بإنهاء الشراكة بين الولايات المتحدة والأكراد.

نقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله إن المسلحين الأكراد شرقي نهر الفرات في سوريا "سيدفنون في خنادقهم في الوقت المناسب".

تعتبر تركيا وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمردا ضد الدولة التركية.

تركيا تهدد بتوغل عسكري وشيك يستهدف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا (الأناضول)

أبرز ما جاء في بيان لقوات سوريا الديمقراطية

قرار الانسحاب من سوريا سيسمح لتنظيم الدولة الإسلامية بتنظيم صفوفه في مرحلة حاسمة من الصراع.

سحب ترمب كل القوات الأمريكية سيترك السوريين بين مخالب القوى والجهات المعادية.

المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية بلغت مرحلة حاسمة تتطلب المزيد من الدعم وليس انسحابا أمريكيا متعجلا.

يواجه المقاتلون الأكراد تهديدا بتوغل عسكري من جانب تركيا التي تعتبر مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، الذين يهيمنون على قوات سوريا الديمقراطية، منظمة إرهابية، فضلا عن احتمال تقدم قوات سورية، تدعمها روسيا وإيران، تعهدت باستعادة سيطرة بشار الأسد على كل البلاد.

هزيمة تنظيم الدولة؟