كأس العالم 2018
السبت 16 يونيو 2018 18:30

مفاجأة: الشناوي رفض جائزة رجل المباراة! تعرف على السبب

الشناوي رفض جائزة "رجل المباراة" بعدما اكتشف أن شركة بدوايزر الراعية لها هي شركة خمور
ذي صن
قالت صحيفة "ذي صن" البريطانية إن حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي رفض استلام جائزة "رجل المباراة" في مباراة مصر وأوروغواي في كأس العالم بروسيا لأن الشركة الراعية لها شركة خمور.

وتم الإعلان عن منح الشناوي جائزة رجل المباراة لكنه اضطر لرفضها بعدما اكتشف أن شركة بدوايزر المانحة لها، تقوم بتصنيع الخمور.

وقدم الشناوي عرضا رائعا في أولى مباريات مصر في بطولة كأس العالم، حيث تصدى لأكثر من فرصة محققة للأوروغواي، قبل أن يستقبل هدف خيمينيز القاتل في الدقيقة 89.

ودافع الشناوي بجدارة عن مرماه أمام انفرادين للويس سواريز نجم برشلونة الإسباني، وتسديدة صاروخية من إدينسون كافاني هداف الدوري الفرنسي وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت هذه هي المباراة الرسمية الأولى للشناوي في مسيرته الدولية، فيما جلس الحارس المخضرم عصام الحضري وكذلك شريف إكرامي على مقاعد البدلاء.

المصدر
الجزيرة مباشر
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كأس العالم 2018
حارس مرمى
جائزة
خمور

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