قطر
الاثنين 24 سبتمبر 2018 15:17

مفاجأة: الآلاف من دول الحصار تطوعوا لكأس العالم في قطر

المتطوعون مع أعضاء لجنة المشاريع والإرث، خلال حفل الإعلان عن فتح باب التطوع للمساهمة في تنظيم كأس العالم 2022
المتطوعون مع أعضاء لجنة المشاريع والإرث خلال حفل الإعلان عن فتح باب التطوع للمساهمة في تنظيم كأس العالم 2022
الجزيرة
أظهرت بيانات اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر عن قيام آلاف الأشخاص من دول الحصار بتسجيل أنفسهم في برنامج التطوع للمشاركة في جهود التحضير لكأس العالم في قطرعام 2022.

التفاصيل:

  • تقدم للمشاركة حتى الآن أكثر من 180 ألف شخص، بحسب الموقع الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث.
  • ذكرت اللجنة على موقعها أن الإحصائيات تشير إلى أن المسجلين يمثلون أكثر من 160 جنسية منهم مسجلون من 22 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
  • تشير أرقام اللجنة إلى أنه من بين المتقدمين أكثر من 12 ألف مصري، و579 سعودي، و380 بحرينيا، و46 إماراتيا، رغم مشاركة الدول الأربع في فرض حصار على قطر منذ أكثر من عام.
  • من المتوقع الاستعانة بنحو 16 ألف متطوع في مونديال قطر؛ حيث سيعمل هؤلاء في أكثر من مجال؛ كالاستقبال، والضيافة، والتسويق، والاتصال، والتواصل المجتمعي، والأمن، والإقامة، والخدمات الطبية، ومساعدة الجماهير على معرفة الطرقات والملاعب وغيرها.
  • أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري فتح باب التطوع أمام شباب العالم للمشاركة في جهود التحضير لاستضافة قطر أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم.
  • اللجنة العليا للمشاريع والإرث هي المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم، التي ستقام في قطر عام 2022.
المصدر
الجزيرة مباشر
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