فيروس كورونا
الأربعاء 1 أبريل 2020 10:24

مفاجآت مستشفى حجر كورونا.. فنانة مصرية تعثر على "برص" (فيديو)

الفنانة إيناس عز الدين انتقدت مستشفى حميات إمبابة ثم تبين لاحقا عدم إصابتها بفيروس كورونا
مواقع التواصل
انتشر مقطع فيديو للفنانة إيناس عز الدين على وسائل التواصل من داخل غرفتها بمستشفى الحميات بحي إمبابة بمصر يظهر "برصا" معها بالغرفة.

وكانت إيناس وهي إحدى الفائزات في برنامج غناء "آراب أيدول"، قد دخلت مستشفى الحميات عقب شعورها بالإعياء وشكها أنها قد التقطت العدوى من شخص مصاب بجوارها على طائرتها القادمة من المغرب إلى مصر منذ ثلاثة أسابيع.

وعقب شعورها بالإعياء الشديد المصاحب بارتفاع في درجة الحرارة و ضيق بالتنفس اتصلت إيناس بالإسعاف ليتم نقلها إلى مستشفى الحميات بحي إمبابة بمحافظة الجيزة، وهو أحد أماكن الحجر الصحي التي حددتها وزارة الصحة المصرية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

وبعد أن دخلت الفنانة مستشفى الحميات وجدت وضعًا مزريًا لا يصلح للإقامة ولا يرقى لأي معايير للصحة والنظافة.

وكانت إيناس قد انتقدت أداء الحكومة المصرية ووزارة الصحة في التعامل مع أزمة كورونا إذ ذكرت أن الإجراءات الوقائية جاءت متأخرة، وأن الأرقام المعلنة للاتصال لا يتم الرد عليها بشهادة الكثيرين.

كما ذكرت حقيقة أن العلاج المقدم لها ليس بالمجان، والغرفة المقيمة فيها بمقابل مادي وأنه "ربنا يكون بعون إللى بالمجان"، ونشر أحد أصدقاء إيناس عبر صفحته تفاصيل دفعه للمبالغ التي طلبت منها.

وفي مداخلة على إحدى الفضائيات بدا رد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوازرة الصحة مرتبكًا إذ قال إنه سيتم التحقق من مصداقية المقطع.

بعد ذلك أعلن خالد مجاهد أن نتيجة تحليل إيناس سلبية وأنها ليست مصابة بفيروس كورونا وأنها ستخرج من المستشفى لعدم وجود أية أعراض للمرض لديها، لتواجه  الفنانة موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل تتهمها بسعيها وراء الشهرة وكسب تعاطف الناس بادعائها المرض.

وردا على منتقديها نشرت إيناس فيديو آخر من داخل المستشفى تقول فيه إن ظهورها بهذا الشكل، وحالة الإعياء التي تظهر عليها لا يعني مطلقا أنها تسعى للشهرة.

ويشار إلى أن آخر إحصائيات وزارة الصحة المصرية لفيروس كورونا المستجد هي 710 حالات إصابة وعدد الوفيات 47.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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كورونا
مصر
إيناس

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