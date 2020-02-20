السعودية
الخميس 20 فبراير 2020 00:12

مغن أمريكي: حصلت على سيارة لامبورغيني وساعة باهظة هدية في السعودية [فيديو]

مغني الراب الأمريكي الشهير ليل واين
(أرشيفية) غيتي
قال مغني الراب الأمريكي الشهير ليل واين إنه حصل على هدايا باهظة في السعودية إحداها ساعة باهظة الثمن والأخرى سيارة لامبورغيني وصلت إلى باب منزله من شخصية سعودية رفيعة.

وأضاف واين خلال مقابلة مع قناة "ريفولت" التلفزيونية الأمريكية إنه ذهب للسعودية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لإحياء حفل في الرياض.

وقال إنه تعرض لموقف في المطار تمثل في أن طلبت منه موظفة بمطار خاص في الرياض التوجه للجمارك للإفصاح عن المجوهرات التي يحملها نظرا لأن قيمتها تفوق 25 ألف دولار.

مغني الراب الأمريكي ليل واين يتحدث عن حفلته في السعودية

وتابع أنه بسبب ذلك رفض دخول الرياض وعاد مرة أخرى إلى الطائرة التي كانت تقله، مضيفا أن مرافقا له قال إن "سعادته" في إشارة إلى _أمير سعودي رفيع_ علم بالأمر وطلب دخوله بدون أي تفتيش.

وأضاف أنه بالفعل عاد مجددا إلى صالة المطار ليمر أمام الموظفين الذين وقفوا "كالتماثيل"، على حد وصفه.

وعندما سأله مقدم البرنامج عن الشخص استخدم كلمة "سعادته"، ممتنعا عن الإفصاح عن اسمه.

وقال المغني الأمريكي إن مستقبليه قالوا إن "سعادته" علم بالأمر وغاضب جدا ويريد الحضور إليك في غرفتك للاعتذار.

وأضاف واين أن "سعادته" حضر إلى غرفتي وكان غاضبا جدا، وطلب من مرافقه إعطائه هدية تفوق قيمتها 25 ألف دولار، فمنحه ساعة من نوع "فرانك ميلر" الفاخرة والتي تفوق قيمتها ذلك الرقم بكثير.

وقال واين إن "سعادته" قبل أن يغادر الغرفة سأله أي السيارات يفضل "لامبورغيني" أم "فيراري"، قبل أن يقول له إنه السيارة التي اختارها ستكون أمام منزله في غضون ثلاثة أسابيع.

وأشار واين أن السيارة وصلت بالفعل أمام منزله قبل ثلاثة أيام من المقابلة.

كان مغني الراب الأمريكي قد نشر على صفحته في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تغريدة يقول فيها "أراكم قريبا في الرياض" ثم نشر بعدها تغريدة بيومين قال فيها إنه لن يعودة مرة أخرى إلى السعودية، ثم حذف التغريدة لاحقا.

المصدر
الجزيرة مباشر
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ليل واين

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