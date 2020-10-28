تنزانيا
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 11:05

مغني تنزاني يعتنق الإسلام.. وأوغندا تطلق قناة للتعريف بالإسلام

المغني التنزاني بن بول أعلن اعتناقه الإسلام
إنستغرام
أعلن المغني التنزاني، بن بول، اعتناقه الإسلام، عبر نشره صورة على حسابه في موقع انستغرام لتبادل الصور، والتي يتابعها نحو 4 ملايين شخص.

وكشف بول (31 عاما) عن إسلامه بنشر صورة على صفحته في انستغرام، السبت، يظهر فيها وهو يرتدي عباءة بيضاء ويقوم بالصلاة في أحد المساجد، كتب عليها "بسم الله الرحمن الرحيم"، حسب ما نقل موقع "كل أفريقيا"، الثلاثاء.

كما أشار أنه نطق بالشهادتين الجمعة الماضية.

وبدأ بن بول حياته الفنية في العام 2009، وخلال هذه السنوات أطلق4 ألبومات غنائية، وحقق شهرة إفريقية واسعة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BISMILLAH-HIR-RAHMAN-NIR-RAHIM🙏🏾. 23.10.2020

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قناة تلفزيونية للتعريف بالإسلام

وعلى صعيد آخر أعلن المجلس الأعلى للمسلمين في أوغندا، اعتزامه إطلاق قناة تلفزيونية للتعريف بالإسلام ومخاطبة المسلمين.

وقال الأمين العام للمجلس، موغالو رمضان، إنهم يعتزمون إطلاق اسم "بلال تي في - Bilal TV " على القناة التلفزيونية المذكورة.

وأوضح أنهم يعتزمون إطلاق البث للقناة خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر أن تستهل القناة افتتاحيتها بتقديم دعم للمسلمين الذين اضطروا للتوقف عن دراستهم في المساجد، بسبب وباء كورونا.

يذكر أن عدد سكان أوغندا يبلغ 35 مليوناً، أغلبهم مسيحيين، بينما يشكل المسلمون 12 في المئة من إجمالي السكان.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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