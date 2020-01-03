مقتل قاسم سليماني
الجمعة 3 يناير 2020 21:32

مغرد إماراتي: فرحنا بمقتل قاسم سليماني مثلما فرحنا بـمقتل أحمد ياسين

الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس
مواقع التواصل
أثار تعليق المغرد الإماراتي المثير للجدل، حمد المزروعي، على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة أمريكية ببغداد، جدلا واسعا على مواقع التواصل.

وكتب المزروعي في التغريدة التي حذفها لاحقا بعد ساعة من نشرها على موقع تويتر: "فرحنا بمقتل قاسم سليماني مثل ما فرحنا بـمقتل أحمد ياسين، اللهم فرحنا بمقتل من هو على شاكلتهم".

وفجر الجمعة، قتل سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، و8 آخرين كانوا برفقتهما في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانا يستقلانها على طريق مطار بغداد فجر الجمعة.
وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد اغتالت الشيخ ياسين، مؤسس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فجر 22 مارس/آذار 2004، بعد خروجه من صلاة الفجر، في مدينة غزة حيث استشهد رفقة تسعة من المصلين.
وأثارت تغريدة المغرد الإماراتي المقرب من النظام الحاكم في بلاده غضب عديد من النشطاء على موقع تويتر. 

المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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مقتل قاسم سليماني
أحمد ياسين
الإمارات

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