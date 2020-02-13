صفقة القرن
الخميس 13 فبراير 2020 21:18

مغردون يهاجمون الجبير بعد تصريحه عن "عناصر إيجابية" في "صفقة القرن"

وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير
(أرشيفية) غيتي
عبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لتصريح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير الذي قال فيه إن هناك عناصر إيجابية في صفقة القرن.

وقال الجبير في العاصمة الرومانية بوخارست إن "هناك عناصر إيجابية في خطة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترمب للسلام، يمكن أن تكون أساسا للتفاوض".

وتساءل مغردون عن النقاط الإيجابية في الصفقة التي تعتبر القدس عاصمة لإسرائيل وتجرد المقاومة من سلاحها وتبتلع المزيد من الأراضي.

وقال مغردون إن السعودية تدعم الصفقة ولكنها لا تريد الخروج بموقف واضح مؤيد لها تفاديا لغضب الشارع العربي.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود خلال اجتماع للجامعة العربية عقب إعلان "صفقة القرن" إن المملكة تدعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعقب إعلان الصفقة، أكدت الخارجية السعودية في بيان لها أنها تشجع المفاوضات المباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومعالجة أي خلاف حول جوانب الخطة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الجزيرة
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صفقة القرن
عادل الجبير
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