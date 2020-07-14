السعودية وتركيا
الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:16

مغردون ينتقدون مهاجمة صحيفة سعودية لإعادة "آيا صوفيا" مسجدا

مسجد آيا صوفيا من أبرز معالم في تركيا
مسجد آيا صوفيا من أبرز معالم في تركيا
رويترز
انتقد ناشطون صحيفة "عكاظ" السعودية بعد أن هاجمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب إعادته متحف آيا صوفيا مسجدا.

ونشرت الصحيفة مقالا للكاتب خالد عباس طاشكندي تحت عنوان "السلطان المتاجر بالدين" والذي هاجم فيه الرئيس التركي.

وتساءل المعلقون: لماذا الهجوم بهذا الشكل على رئيس أعاد مسجدا كان أتاتورك قد حوله متحفا؟ لماذا نتدخل في شأن دولة خاص بها؟ لماذا عكاظ متخصصة فقط في الهجوم على تركيا وأردوغان بالذات؟

وقال المغردون إن "انشغال إعلامنا البليد بتركيا وقطر عن قضايا المواطن المعيشية وقضايا البلاد التنموية فشل يضاف لفشلهم المتواصل".

وأضاف بعضهم أنهم عندما تنشر صحيفة عكاظ عشرات التقارير والأخبار والمقالات خلال أيام قليلة كلها تهاجم أردوغان، فتأكدوا أن هذا الرجل أذلّهم وأوجعهم.

وقال معلق آخر: "لا يهمنا أردوغان ولا قطر، بلدنا يهمنا، ليت عكاظ تركز جهودها لمناقشة قضايا المواطن وما تقدمه القنوات المحسوبة على البلد وما تقدمه هيئة الترفية من فعاليات لا ترضي أحداً".

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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