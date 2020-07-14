مغردون ينتقدون مهاجمة صحيفة سعودية لإعادة "آيا صوفيا" مسجدا
ونشرت الصحيفة مقالا للكاتب خالد عباس طاشكندي تحت عنوان "السلطان المتاجر بالدين" والذي هاجم فيه الرئيس التركي.
وتساءل المعلقون: لماذا الهجوم بهذا الشكل على رئيس أعاد مسجدا كان أتاتورك قد حوله متحفا؟ لماذا نتدخل في شأن دولة خاص بها؟ لماذا عكاظ متخصصة فقط في الهجوم على تركيا وأردوغان بالذات؟
لماذا الهجوم على رئيس بهذا الشكل أعاد مسجداً كان اتاتورك قد حوله متحفاً؟— نور (@moorn3) July 13, 2020
لماذا نتدخل فى شأن دوله خاص بها ؟
لماذا عكاظ متخصصه فقط فى الهجوم على تركيا واردوغان بالذات ؟
هل تركيا اقتصادها يتهاوى ؟
هل سيتوقف الهجوم والنيل من تركيا اذا حكمها نصيرى من
حزب الشعب الجمهوري (CHP) ؟ pic.twitter.com/rXoTkafNeJ
بما أن الإفتراء تجاوز كل الحدود المعهودة،فالتعليق الوحيد هنا👇أنه شُهر في زمن النبيﷺ رجل بالكذب فسمي #مسيلمةالكذاب أما في زماننا فنسميه #عكاظ_الكذابة— Muhammet Erdoğan - محمد أردوغان 🇹🇷 (@Muhamed_Erdogan) July 12, 2020
والاحتمال الوحيد الذي تكون فيه صادقةهو أن يكون المحرر جالسا هو وسيده واقتصاده أمام المرآةوهو يحرر،عندئذ تخرج الصورة مطابقة للمقال pic.twitter.com/DW3d0vwiwe
وقال المغردون إن "انشغال إعلامنا البليد بتركيا وقطر عن قضايا المواطن المعيشية وقضايا البلاد التنموية فشل يضاف لفشلهم المتواصل".
عكاظ التي قالت عن السعوديات المحتشمات بالعباية أنهن "أكياس فحم" لن تجد من يحترم أو يهتم بما تطرحه الأن.— محمد اليحيا (@mo7ammadalyahya) July 13, 2020
ليس دفاعا عن أردوغان فالنهضة التي في بلاده تدافع عنه أو تدينه.
انشغال إعلامنا البليد بتركيا وقطر عن قضايا المواطن المعيشية وقضايا البلاد التنموية فشل يضاف لفشلهم المتواصل. pic.twitter.com/Glt5dbVLgI
وأضاف بعضهم أنهم عندما تنشر صحيفة عكاظ عشرات التقارير والأخبار والمقالات خلال أيام قليلة كلها تهاجم أردوغان، فتأكدوا أن هذا الرجل أذلّهم وأوجعهم.
طالما جريدة #عكاظ تهاجم فخامة الرئيس #اردوغان فأعلم أنه على حق دائما وعكس ما هو مكتوب عنه هنا pic.twitter.com/MLpq6pKZvX— عادل بن عبدالله (@adelalhajaji) July 12, 2020
عندما تنشر صحيفة #عكاظ عشرات التقارير والأخبار والمقالات، خلال أيام قليلة، كلها تُهاجم #أردوغان، فتأكدوا أن هذا الرجل أذلّهم وأوجعهم.— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 13, 2020
وقيل: الصراخ على قدر الألم😂 pic.twitter.com/eaXKgPKPbl
وقال معلق آخر: "لا يهمنا أردوغان ولا قطر، بلدنا يهمنا، ليت عكاظ تركز جهودها لمناقشة قضايا المواطن وما تقدمه القنوات المحسوبة على البلد وما تقدمه هيئة الترفية من فعاليات لا ترضي أحداً".
لايهمنا اردوغان ولا قطر ....— سارررري (@Sari6539) July 13, 2020
بلدنا يهمنا ليت عكاظ تركز جهودها لمناقشةةقصايا المواطن وماتقدمه القنوات المحسوبة على البلد وماتقدمه هيئة الترفية من فعاليات لاترضي احدا https://t.co/XXttaJD5X8