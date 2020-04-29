مغردون يمنيون: الإمارات "شيطان العرب"
وتفاعل الناشطون اليمنيون عبر مواقع التواصل مع وسم #سود_الله_وجه_شيطان_العرب، والذي يتهم الإمارات بدعمها وتمويلها للانفصال في اليمن عبر تمويل ورسم سياسة المجلس الانتقالي الجنوبي بإعلانه الإدارة الذاتية للجنوب، والذي يراه اليمنيون الخطوة الأولى للانفصال.
محمد بن زايد الذي حول الامارات الى دولة مارقة تكرههاالشعوب العربية من المحيط الى الخليج زرع الفتنه في اليمن ودعم المليشيات ويعمل بمآأعطي من قوة على تقسيم اليمن— عبد القوي المجيدي (@eabdalquyalmuji) April 28, 2020
وتسبب بمقتل عشرات الآلاف من الأبرياء
وبنفس الطريقة يتعامل مع أحفاد المختار في ليبيا قبحة الله#سود_الله_وجه_شيطان_العرب
انجازات الامارات في العالم العربي والاسلامي— رشيد الرشد❤🇾🇪 (@Ra1sheed) April 28, 2020
اذا ظهر القتل تظهر الامارات
اذا ظهرت الاغيتالات والإقصائات تظهر الامارات
اذا بدأت الحرب في اي دولة تظهر الامارات
اذا ظهرت الانتهاكات الاخلاقية والإنسانية تظهر الامارات
اذا ظهر الدنق ومخلفات الدول تظهر الامارات#سود_الله_وجه_شيطان_العرب
هذا الشيطان هو الذي خرّب #اليمن وشرّد أهله...هذا الشيطان هو الذي يساند خليفة حفتر في #ليبيا لتمكينه من السيطرة على المنطقة الغربية حتى يكون له موطأ قدم جنب الجزائر، حتى يعمل على خرابها وتركيعها، لتكون ثرواتها في متناول بني صهيون...#سود_الله_وجه_شيطان_العرب— سبأ العواضي (@Sabaa_Aleawadi) April 28, 2020
أغلقوا المطارات والموانئ اليمنية في وجه أهلها طوال 5 سنوات وعطلوا مصالح الشعب، وعندما أنتشر وباءكورونا سارع الإماراتي إلى فتح المطارات والموانئ واستقبال رحلات لطائراتهم الحاملة لأشخاص عادوا من مدن موبوءه..#سود_الله_وجه_شيطان_العرب— Basma Saeed (@basmhsd) April 28, 2020
إن كانت أطماع بن زايد في اليمن اقتصرت على الموانئ والجزر فإن أطماع بن سلمان في اليمن تتعدى ذلك بكثير وتتجاوز المهرة الى كامل الجنوب وصولا إلى الساحل الغربي ومأرب والجوف وحرض وميدي وصولا إلى الحديدة— Basma Saeed (@basmhsd) April 28, 2020
والابقاء على شمال الشمال والوسط ليصارع عليه اليمنيين#سود_الله_وجه_شيطان_العرب
وطالب كثير من اليمنيين -عبر الوسم- الرئيس عبدربه منصور هادي بتوجيه دعوة للتحالف السعودي الإماراتي للمطالبة بإعفاء الإمارات من دورها في اليمن، وإيقاف جميع الضباط اليمنيين الذي تعاونوا مع الإمارات.
*وزير الداخلية احمد الميسري— أبو مجد الفهد (@abumagdalf77114) April 29, 2020
هذا الرجل اثبت للجميع في الداخل والخارج، للشقيق وللعدو انه رجل يمني اصيل لا يُشترى و لا بياع
تصريحاته رصاص حارق خارق يمثل كل يمني حر عزيز
تحية لك أيها الإنسان والمسؤول اليمني العربي الأصيل
ولعنة الله على أعداء اليمن واليمنيين #سود_الله_وجه_شيطان_العرب pic.twitter.com/s88YUeCJo9
يتساءل البعض:ما جدوى الحملات الإعلامية الدائمة ضد التحالف طالما بات مكشوفا والغالبية مجمعة على نذالته.أنا بإعتقادي أنها مهمة فلا شيء يزعج المجرمين مثل استمرار الضحايا في الصراخ ضدهم.يراهنون على ملل الناس ولا يدركون أن عزيمة المقهور أقوى من طاقة الجلاد#سود_الله_وجه_شيطان_العرب— محمد دبوان المياحي (@almaiahy2468) April 28, 2020
اذا استمرت الامارات في التحالف فالحكومة اليمنية تستحق مايحصل لها من طعنات— عبدالملك حيدر (@abdulmlikhedar) April 28, 2020
من الشقيق والقريب ومن الحليف والعدو..
لكي تثبت الشرعية انهاء دولة وتريد ان تبني دولة إتحادية عليها طرد الامارات اولاً فَ والله
لن يتحرر وطن ولن تبنى دولة في وجود الامارات ودعمهم.#سود_الله_وجه_شيطان_العرب
كم قد أتيح للمجلس الأنتقالي في أن يدير ذاته ويضبط وضعه وقد كان المسؤول والمسيطر على عدن فهل قد أدار نفسه ذاتياً لم نشاهد من إدارته إلا تفجير واغتيالات ممنهجة ومنسّقة وهذا ما كشف الجريمة قبل وقوعها في إدارتهم الذاتيه عبر ممولهم وشيطان عملهم الأكبر. #سود_الله_وجه_شيطان_العرب— محمد علي شعلان🇾🇪 (@mshalan125) April 28, 2020
وعلق الناشط اليمني معاذ الشرجبي قائلًا: "يجب على الرئيس الإسراع في توقيع رسالة طرد الإمارات من اليمن، ثم فصل كل الضباط والقادة العسكريين الذين تلقوا دعمًا من الإمارات وساعدوها في ممارسة الارهاب في اليمن، وإعلان كل مليشياتها هدفا شرعيا لكل مواطن يمني، وليس للجيش فقط".
الامارات ليست على كل شي قدير وارهابها واجرامها لن يدوم سيأتي اليوم الذي تقع فيه وحينها ستكثر سكاكين من تضرروا منها ومن طيشها وهمجيتها ابتداء بمصر ومرورا بليبيا وسوريا واليمن والصومال وحتى جيبوتي !!#سود_الله_وجه_شيطان_العرب— معاذ الشرجبي || صفحة بديلة (@muaathjamal2) April 28, 2020
يجب على الرئيس الاسراع في توقيع رساله طرد الامارات من اليمن ثم فصل كل الضباط والقاده العسكريين الذين تلقو دعما من الامارات وساعدوها في ممارسه الارهاب في اليمن واعلان كل مليشياتها هدف شرعي لكل مواطن يمني وليس للجيش فقط !!#سود_الله_وجه_شيطان_العرب— معاذ الشرجبي || صفحة بديلة (@muaathjamal2) April 28, 2020
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