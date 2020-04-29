الإمارات واليمن
الأربعاء 29 أبريل 2020 20:09

مغردون يمنيون: الإمارات "شيطان العرب"

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
الأوربية
اتهم ناشطون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دولة الإمارات بدعم سياسة المجلس الانتقالي الجنوبي وتمويله للانفصال في اليمن.

وتفاعل الناشطون اليمنيون عبر مواقع التواصل مع وسم #سود_الله_وجه_شيطان_العرب، والذي يتهم الإمارات بدعمها وتمويلها للانفصال في اليمن عبر تمويل ورسم سياسة المجلس الانتقالي الجنوبي بإعلانه الإدارة الذاتية للجنوب، والذي يراه اليمنيون الخطوة الأولى للانفصال.

وطالب كثير من اليمنيين -عبر الوسم- الرئيس عبدربه منصور هادي بتوجيه دعوة للتحالف السعودي الإماراتي للمطالبة بإعفاء الإمارات من دورها في اليمن، وإيقاف جميع الضباط اليمنيين الذي تعاونوا مع الإمارات.

وعلق الناشط اليمني معاذ الشرجبي قائلًا: "يجب على الرئيس الإسراع في توقيع رسالة طرد الإمارات من اليمن، ثم فصل كل الضباط والقادة العسكريين الذين تلقوا دعمًا من الإمارات وساعدوها في ممارسة الارهاب في اليمن، وإعلان كل مليشياتها هدفا شرعيا لكل مواطن يمني، وليس للجيش فقط".

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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