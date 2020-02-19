مغردون قطريون يرفضون مشاركة إسرائيلية في مؤتمر دولي بالدوحة
وأوضحت الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها على تويتر "إسرائيل بالعربية"، أن الدكتورة ويندمان -وتعمل مديرة المجلس الإسرائيلي لحماية الطفل- ستلقي محاضرة هذا الأسبوع في الدوحة.
يتضمن برنامج مؤتمر دولي لحماية الطفل يقام في الدوحة عاصمة دولة قطر 🇶🇦 هذا الأسبوع محاضرة للدكتورة الإسرائيلية ورد ويندمان 🇮🇱 وهي مديرة المجلس الإسرائيلي لحماية الطفل. يحضر خبراء إسرائيليون مؤتمرات عن مجموعة متنوعة من المواضيع حول العالم، يشاركون علمهم وخبرتهم مع خبراء آخرين pic.twitter.com/h9PEJSbgKY— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 19, 2020
وأشارت كذلك إلى أن خبراء إسرائيليين يحضرون مؤتمرات عن مجموعة متنوعة من المواضيع حول العالم.
في السياق ذاته، عبّر حساب "شباب قطر ضد التطبيع" على تويتر عن رفضه لمشاركة الدكتورة الإسرائيلية، لا سيّما وأن إسرائيل تعتقل عشرات الأطفال وترتكب بحقهم انتهاكات عدة.
بينما اعتقلت السلطات الإسرائيلية ٦٧ طفلا فقط في يناير ٢٠٢٠ ليكتمل عددهم لقرابة 200 طفل في سجون الاحتلال ، قررت مستشفى سدرة للطب استضافة الدكتورة Windman التي تعمل في منصب المدير التنفيذي للمجلس القومي الإسرائيلي للطفل متجاهلين كل انتهاكات الكيان المحتل بحق الأطفال الفلسطينيين. pic.twitter.com/0JJ1qtFpCp— شباب قطر ضد التطبيع (@QAYON) February 16, 2020
وأكد النشطاء القطريون رفضهم للتطبيع مع إسرائيل بأشكاله كافة، وشنوا وسم "#بسكم_تطبيع"، مطالبين مستشفى "سدرة" بالدوحة بالتراجع عن هذه الخطوات المسيئة للشعب القطري ومبادئه ومواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.
وراعي الشّاةِ يَحمي الذِّئْبَ عنها— Kunnasha (@Kunnasha1) February 19, 2020
فكيفَ إذا الرُّعاةُ لها الذِّئابُ؟
يقتلون أطفالنا وينظِّرون على أرضنا لحمايتهم؟! لا لاستضافة ويندمان... نرفض المشاركة الإسرائيلية في مؤتمر حماية الطفل بالدوحة، "والله غالبٌ على أمره ولكنّ أكثر النّاس لا يعلمون".#بسكم_تطبيع
#بسكم_تطبيع https://t.co/9Jk5z26Daz— عادل لامي الدهيِّم (@LAmy_7) February 17, 2020
في نفس الوقت اليوم استضافنا الدكتورة الإسرائيلية Vered Windman في مؤتمر ISPCAN الدولي لحماية الطفل (2020).— سارة🇵🇸🇶🇦 (@saraaliq97) February 17, 2020
كيف نستضيف من يقتل الاطفال ويحرمهم من حقوقهم؟!!!!!#بسكم_تطبيع https://t.co/LgbiJjtqD7
#بسكم_تطبيع شي مخزي نستضيف قتله و مغتصبين لاخواننا الفلسطينين و بكل صدر رحب نبين لهم شكثر احنا مغفلين و سذج ! عار عليكم @SidraMedicine pic.twitter.com/htzT10YyMF— Mrym (@_LaMrym) February 16, 2020
رفض شعبي #قطري لمشاركة #طبيبة_إسرائيلية في مؤتمر بـ #الدوحة #بسكم_تطبيع https://t.co/aEULl83Cgyرفض-شعبي-قطري-لمشاركة-طبيبة-إسرائيلية-في-مؤتمر-بالدوحة pic.twitter.com/QW6ZRWCmMq— khaliddib (@khaliddib1) February 18, 2020
#بسكم_تطبيع— Hamad Abusharida (@HamadRef) February 18, 2020
سود الله وجيهكم على التطبيع في جميع المجالات ولا تقولون الطب و الرياضة مالها خص، نعلم بزرانا ما ينسون الحق الفلسطيني و انتوا يالكبار ناسينه، اللهم إني ابرأ إليك من فعلهم.