التطبيع مع إسرائيل
الأربعاء 19 فبراير 2020 19:48

مغردون قطريون يرفضون مشاركة إسرائيلية في مؤتمر دولي بالدوحة

جانب من المشاركين في المؤتمر الأول لحماية الطفل
جانب من المشاركين في المؤتمر الأول لحماية الطفل
مواقع التواصل
احتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بمشاركة الدكتورة ورد ويندمان في أعمال مؤتمر دولي لحماية الطفل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها على تويتر "إسرائيل بالعربية"، أن الدكتورة ويندمان -وتعمل مديرة المجلس الإسرائيلي لحماية الطفل- ستلقي محاضرة هذا الأسبوع في الدوحة.

وأشارت كذلك إلى أن خبراء إسرائيليين يحضرون مؤتمرات عن مجموعة متنوعة من المواضيع حول العالم.

في السياق ذاته، عبّر حساب "شباب قطر ضد التطبيع" على تويتر عن رفضه لمشاركة الدكتورة الإسرائيلية، لا سيّما وأن إسرائيل تعتقل عشرات الأطفال وترتكب بحقهم انتهاكات عدة.

وأكد النشطاء القطريون رفضهم للتطبيع مع إسرائيل بأشكاله كافة، وشنوا وسم "#بسكم_تطبيع"، مطالبين مستشفى "سدرة" بالدوحة بالتراجع عن هذه الخطوات المسيئة للشعب القطري ومبادئه ومواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
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