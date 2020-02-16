السعودية
الأحد 16 فبراير 2020 20:17

مغردون سعوديون: الاختلاط في بطولة البلوت يشوه صورة المملكة

مشاركة لاعبة كأول مشاركة نسائية في بطولة البلوت بالسعودية
أبدى مغردون سعوديون رفضهم مشاركة المرأة مع رجال في بطولة البلوت بالمملكة، التي بدأت فعالياتها الجمعة الماضية في العاصمة الرياض.

هذا ونشرت صحيفة "عكاظ" المحلية مقطعًا مصورًا، يظهر مشاركة لاعبة، باعتبارها أولَ مشاركة نسائية في بطولة البلوت بالسعودية.

أثار ظهور اللاعبة بين الرجال حالة من الرفض على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد مغردون أن جلوس الرجال مع النساء على طاولة واحدة من أجل اللعب واللهو محرم شرعًا، وهو اختلاط يخدش صورة المملكة ويسيء إلى سمعتها وعاداتها وتقاليدها وقيمها المحافظة.

وعدّ مغردون أن البطولة تُشيع الاختلاط في البلاد، وتهدر الأموال، وتضيع أوقات الشباب وقت تحتاج فيه المملكة للطاقات الشبابية؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي في شتى المجالات، فضلًا عن حل مشاكل المواطنين.

كما أذاعت القناة السعودية الرسمية خبر مشاركة الشيخ عادل الكلباني في بطولة البلوت.

يشار إلى أن بطولة المملكة للبلوت ينظمها الاتحاد السعودي لرياضات الذهنية والالكترونية، التابع بدوره إلى الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، وقد بدأت نسختها الأولى في فبراير/ شباط 2018، ويجب على المشاركين حضور المسابقة بالزي الرسمي.

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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