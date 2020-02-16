مغردون سعوديون: الاختلاط في بطولة البلوت يشوه صورة المملكة
هذا ونشرت صحيفة "عكاظ" المحلية مقطعًا مصورًا، يظهر مشاركة لاعبة، باعتبارها أولَ مشاركة نسائية في بطولة البلوت بالسعودية.
🎥 #فيديو| تنافس كبير بين الرجال والسيدات في #بطوله_شتاء_الرياض_للبلوت— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) February 14, 2020
رصد: أمل السعيد#عكاظ #أن_تكون_أولا https://t.co/hiZirp74eV pic.twitter.com/3Y5R3AE6x9
أثار ظهور اللاعبة بين الرجال حالة من الرفض على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد مغردون أن جلوس الرجال مع النساء على طاولة واحدة من أجل اللعب واللهو محرم شرعًا، وهو اختلاط يخدش صورة المملكة ويسيء إلى سمعتها وعاداتها وتقاليدها وقيمها المحافظة.
وعدّ مغردون أن البطولة تُشيع الاختلاط في البلاد، وتهدر الأموال، وتضيع أوقات الشباب وقت تحتاج فيه المملكة للطاقات الشبابية؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي في شتى المجالات، فضلًا عن حل مشاكل المواطنين.
قبحكم الله أيها #اللبرنجية هذا هو التطور والتقدم الذي حرمكم منه المشايخ والدعاة، هذا هو تحريركم المزعوم للمرأة: اختلاط وجلسات بلوت، والله فشلتونا أمام العالم !!https://t.co/MHp7r2BPdQ— معالي الربراري (@Mrbrary) February 14, 2020
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16— nor_sulaiman (@nor_sulaiman) February 15, 2020
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :-— الدكتور/خلف الزهراني (@drkaz0707) February 15, 2020
"مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ماشئت"
تخيل اروح استراحة وفيه ثنتين بنات لا نعرفهم ولا يقربون لنا يلعبون معنا بلوت وعادي الوضع !!— محمد القحطاني ( أبو يارا ) (@qahtanii_m) February 15, 2020
نفس الوصع اللي صاير بالمقاطع اللي شفناها بس الفرق ان فيه تصوير والاستراحة صارت قاعة كبيرة فيها شباب اكثر وبنات اكثر
بخلاف انه حرام عيب استحوا على وجيهكم شوي#بطوله_شتاء_الرياض_للبلوت
#بطوله_شتاء_الرياض_للبلوت— أحمد | عملاق آسيا (@as00am) February 15, 2020
ما سمعنا أن الحريم يلعبن بلوت ولا هو ضمن اهتماماتهن ويتضح من خلال المقطع التمثيلي الذي اخرجته عكاظ
فقط إقحام للمرأة لمجرد الإقحام ومن باب فرض وتمييع الاختلاط ونسف كل ماقيل عن الاختلاط شرعا وتحطيم مابقي من عادات وتقاليد المجتمع pic.twitter.com/BfXbhH501x
الأمر الحاصل مُعيب بحقنا كسعوددين محافظين !— نواف الهلالي (@N11hilal) February 15, 2020
كيف بنت بكامل تبرجها وسط شباب تلعب بلوت !!!
المصيبة إنهم فاهمين الانفتاح غيييير !!!
هذه تجر هذه وهكذا حتى تسقط في المحظور !
حسبنا الله ونعم الوكيل
#بطولة_شتاء_الرياض_للبلوت pic.twitter.com/73MibumJ8H
كلمة لن ينساها التاريخ قالها الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله— مخلد العتيبي (@king_if16) February 15, 2020
"إن الذين ينادون بحرية المرأة لا يريدون حريتها بل يريدون حرية الوصول إليها"
وهاهم تمكنوا
كما أذاعت القناة السعودية الرسمية خبر مشاركة الشيخ عادل الكلباني في بطولة البلوت.
يشار إلى أن بطولة المملكة للبلوت ينظمها الاتحاد السعودي لرياضات الذهنية والالكترونية، التابع بدوره إلى الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، وقد بدأت نسختها الأولى في فبراير/ شباط 2018، ويجب على المشاركين حضور المسابقة بالزي الرسمي.