مغردون إماراتيون يفتحون النار على دحلان ويصفونه بـ"عراب المؤامرات"
وظهر وسم #دحلان_عراب_المؤامرات ليهاجم النشطاء من خلاله أنشطة وتحركات دحلان -المدعوم من حكومة أبو ظبي- ضد تركيا والحزب الحاكم فيها، فضلًا عن ممارساته في دول عربية عدّة، من بينها ليبيا ومصر، عبر دعم الثورة المضادة.
وسلط المغردون الضوء على علاقات دحلان مع إسرائيل باعتباره أداةً للتنسيق بين تل أبيب وأبو ظبي.
أشار المغردون كذلك إلى توظيف الإمارات لدحلان بغية زعزعة الاستقرار في بعض الدول عبر دعم الانقلابات وإحباط ثورات الشعوب وتكريس التطبيع مع إسرائيل.
تورط دحلان في الكثير من الملفات الساخنة والدامية بالمنطقة، وخاصةً تلك التي تكون لدولة الإمارات يد فيها، وضع الكثير من علامات الاستفهام حول دوره الأمني والاستخباراتي في خدمة حكامها#دحلان_عرّاب_المؤامرات— د.محمود (@MahmoodBaqer) February 16, 2020
الهارب #محمد_دحلان هو قلب المؤامرات السياسية والمالية في الشرق الأوسط"، فله دور كبير في تخريب الثورات العربية، عن طريق الدعم السخي الذي يتلقاه للأسف من حكومتنا الإماراتية وخاصة #محمد_بن_زايد والذي يعتبره حجر الأساس لمشروعه في أن يكون الرجل الأقوى عربياً #دحلان_عرّاب_المؤامرات— عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) February 16, 2020
بينت تسريبات البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، عن تواصل وثيق بين دحلان وبين اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وعن رواج اسمه في هذه الأوساط المناصرة لإسرائيل.#دحلان_عرّاب_المؤامرات— عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) February 16, 2020
أقام علاقات قوية بزعماء سياسيين وأمنيين إسرائيليين، من خلال عمله على رأس جهاز أمني.— ماجد البلوشي (@bmajed2) February 16, 2020
وشارك في فرق التفاوض مع إسرائيل، ومنها مفاوضات القاهرة عام 1994، ومباحثات كامب ديفيد الثانية عام 2000، وقمة طابا عام 2001.#دحلان_عرّاب_المؤامرات
بأموال الإمارات خطط المجرم دحلان للانقلاب على شرعية الرئيس محمد مرسي ودعم المجرم السيسي في مجزرة رابعة لإعادة مصر تحت حكم لعسكر#دحلان_عرّاب_المؤامرات— ناصر بن فاضل (@NaBinFadl2) February 16, 2020
دحلان استضاف قادة ومسؤولي "قوات المرتزقة" على مأدبة غداء في أبوظبي، بمطعم إيطالي في نادي الضباط بقاعدة عسكرية إماراتية، وهو من أبرم الصفقات مع شركة الاغتيالات الأمريكية لتعمل في اليمن، بمقابل شهري قدره 1.5 مليون دولار.#دحلان_عرّاب_المؤامرات— أحمد المرزوقي (@AhmedBokhasim) February 16, 2020
#دحلان متورط في تسهيل الكثير من العمليات الأمنية السرية الدائرة باليمن، من خلال مسؤوليته عن جلب المرتزقة من الخارج وإيصالهم للأراضي اليمنية، لتنفيذ عمليات قتل واغتيال طالت رجال دين بارزين وشخصيات سياسية إسلامية.#دحلان_عرّاب_المؤامرات— علي السعدي (@alsaediali936) February 16, 2020
دحلان يستأجر "المرتزقة" لتنفيذ مهمة أساسية؛ ألا وهي "عرقلة وتدمير" أنشطة حزب "الإصلاح" الإسلامي، الذي تعتبره الإمارات فرع "الإخوان المسلمين" باليمن.#دحلان_عرّاب_المؤامرات— علي الحتاوي (@aalhattawy) February 16, 2020
بكل بساطة محمد دحلان هو الرابط بين جهازي الشاباك و الموساد الصهيونيين و بين قادة الثورة المضادة وعقلهم المدبر للمؤامرات#دحلان_عرّاب_المؤامرات— أحمد الهامور (@AhmadAlhamoor) February 16, 2020
تأملوه ببساطة تجدوه للانقلابيين الاب الحنون و السند الذي يرتكزون عليه في جرائمهم#دحلان_عرّاب_المؤامرات— عبدالرحمن عبيد (@alshaddya) February 16, 2020
يذكر أن شركة (ستوك وايت) الدولية للمحاماة قد طالبت، الأربعاء الماضي، بمنح ولاية قضائية دولية للولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا، لاعتقال مسؤولين إماراتيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
ويأتي ذلك في أعقاب كشف تحقيق استقصائي أمريكي عن تقديم أدلة عدة تفيد وقوف دحلان -رجل الإمارات ولاعبها الأشهر في المنطقة، والقيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية- وراء هذه الجرائم الإماراتية في اليمن.