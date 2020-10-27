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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 16:56

مغامرة أم جنون؟ عسكري متقاعد يقفز من طائرة بلا مظلة (فيديو)

جون يقفز من ارتفاع 40 مترا دون مظلة
وسائل التواصل
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعسكري بريطاني سابق يقفز من طائرة مروحية في البحر من دون استخدام مظلة (باراشوت).

جرت المحاولة التي كانت تهدف إلى حقيق رقم قياسي جديد فوق مضيق سولنت شمالي بحر المانش. 

وذكرت صحيفة الديلى ميل البريطانية، أن سرعة الرجل الذي يدعى "جون بريم" أو ما يعرف بالسمكة الطائرة وصلت إلى 75 ميلاً في الساعة، وأنه قام بهذه المحاولة لزيادة الوعي ضد الانتحار

وجون أب لثلاثة أطفال وتدرب ما يقرب من 18 شهرًا في على هذه المحاولة ، التي يسفر الخطأ في أدائها عن إصابات بجروح خطيرة أو الوفاة.

وسقط  الرجل الذي يدعى جون بريم في الماء قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، بعد أن اصطدمت رأسه بقوة في الماء إثر قفزه من ارتفاع 40 مترا، حيث كان فاقدا للوعي عندما وصل إليه رجال الإنقاذ.

المصدر
الجزيرة مباشر
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