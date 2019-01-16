مع تصاعد الاحتجاجات وتعنّت البشير..ماهي سيناريوهات التغيير؟

الشرطة تفرق محتجين في ضواحي الخرطوم-15 يناير رويترز

قال شهود إن المئات من المحتجين شاركوا في مظاهرة ضد حكم الرئيس السوداني عمر حسن البشير في حي مكتظ بالسكان بالعاصمة الخرطوم في وقت متأخر أمس الثلاثاء قبل أن تفرقهم قوات الأمن.

وشهد الاحتجاج في حي الكلاكلة الشعبي بجنوب الخرطوم ترديد شعارات "حرية.. سلمية.. عدالة والثورة خيار الشعب" قبل أن تطلق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وتطارد المتظاهرين في الشوارع الجانبية، فيما أظهر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أشخاصا بلباس عسكري في عربات يطلقون الرصاص الحي. استمرار المظاهرات رغم الحملة الأمنية: فيديو نشر بمواقع التواصل يظهر محتجين في منطقة الكلاكلة بالخرطوم-15 يناير انتشرت مظاهرات شبه يومية بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في جميع أنحاء السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول، في أطول تحد لحكم البشير الذي تولى السلطة في انقلاب عام 1989.

استمرت الاحتجاجات رغم الحملة الأمنية التي يقول مسؤولون إنها تسببت في مقتل 24 شخصا، فيما قالت منظمة العفو الدولية أن عددهم 40 شخصا.

تجمع المهنيين السودانيين، الجسم النقابي الجديد الذي قاد الاحتجاجات الأخيرة (مستقل يضم أطباء ومهندسين ومعلمين) أعلن عن موكب جماهيري نحو القصر الرئاسي بالخرطوم يوم غد الخميس.

وجاء في بيان مشترك صادر عن تجمع المهنيين، وأحزاب معارضة، ومنظمات مدنية، منها تحالف نداء السودان وتحالف الإجماع الوطني والتجمع الاتحادي المعارض" ستتواصل المواكب الخميس في عدد من المدن السودانية، منها حتى الآن الخرطوم، ومدني (وسط) وسنار (جنوب شرق) ورفاعة (وسط) وعطبرة (شمال).

البيان أضاف" فلنجعل من يوم الخميس، ضربة بداية قوية لمواكب جديدة في أيام قادمات، لتتوج بالإضراب السياسي والعصيان المدني، حتى نجبر هذا النظام على التنحي وتفككك بنيته الشمولية"

تجمع المهنيين، سبق أن نظم ثلاثة مواكب منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد، ديسمبر/كانون الأول الماضي وسط الخرطوم، بهدف تسليم مذكرة للقصر الرئاسي، تطالب البشير بالتنحي. احتجاجات أم ثورة؟ فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لأشخاص بلباس عسكري قال تقرير (لرويترز) إن الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع تشكل أحد أخطر التحديات التي تواجه حكم الرئيس السوداني عمر البشير الممتد منذ 30 عاما بينما يستعد حزبه لتغيير الدستور للسماح له بالترشح لفترة جديدة. خرجت الاحتجاجات للمرة الأولى في 19 ديسمبر/كانون الأول بسبب ارتفاع أسعار الخبز، أحد نتائج أزمة اقتصادية عميقة بدأت مع انفصال الجنوب بعد استفتاء في 2011، آخذا معظم الثروة النفطية معه.

وتسببت الحملة الشديدة الوطأة التي تشنها السلطات على المحتجين في تأجيج الغضب، ويقول مسؤولون إن ما لا يقل عن 24 شخصا قتلوا وأصيب مئات آخرون، أما النشطاء فيقولون إن عدد القتلى لا يقل عن 40.

مع اتساع رقعة وازديادها، لكن البشير يرفع راية التحدي، فقد أنحى الرئيس البالغ من العمر 75 عاما باللائمة في الاحتجاجات على "عناصر" أجنبية وتحدى منافسيه أن يبتغوا للسلطة سبيلا عبر صندوق الاقتراع.

بدأت الاحتجاجات في عطبرة، وهي مدينة تقع في شمال شرق السودان تعرف بأنها معقل لمناهضي الحكومة. وخرج بضعة آلاف إلى الشوارع بعدما حاولت الحكومة سدى إنهاء نقص الخبز عبر السماح للمخابز بطرح "الخبز التجاري" بسعر أعلى.

ونتيجة لتلك التدابير، ارتفعت أسعار بعض أنواع الخبز إلى ثلاثة أمثال، وعلى الرغم من أن طوابير الخبز موجودة منذ أشهر فإن ارتفاع سعره هو ما أغضب الناس.

سارعت السلطات بالعدول عن تلك السياسة وسعت جاهدة في الوقت نفسه لقمع الاحتجاجات بإعلان حالة الطوارئ في عطبرة وفرض حظر التجول من السادسة مساء حتى السادسة صباحا.

لكنها امتدت بالفعل إلى مدينة بورسودان على البحر الأحمر و القضارف في الجنوب الشرقي قبل أن تصل إلى العاصمة الخرطوم.

قال المحلل السياسي السوداني محمد عثمان "لم تعد احتجاجات بعد، فهي تقريبا ثورة مكتملة الأركان" وأضاف أن نطاق الاحتجاجات لم يسبق له مثيل، دوائر عدة تتجمع ضد نظام البشير من أجل إحداث تغيير جذري".

ما أغضب المحتجون أيضا هو نقص السيولة بسبب القيود على السحب التي تستهدف الإبقاء على الأموال في البنوك، التي تجد هي نفسها صعوبة في توفير السيولة، لكن المظاهرات التي خرجت احتجاجا على ظروف المعيشة تحولت إلى احتجاج على النظام.

يقول المحتجون إن السودان، الذي كان ينظر إليه في وقت من الأوقات باعتباره سلة الخبز للعالم العربي، تحول إلى دولة فاشلة جراء سنوات من سوء الإدارة، ويحملون البشير مسؤولية انفصال الجنوب ووضع السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. هل تمثل الاحتجاجات خطورة على وضع السودان؟ تراجعت الأعداد في عطبرة من الآلاف في بادئ الأمر لكن مئات يشاركون الآن بصورة شبه يومية في مدن أخرى في أنحاء السودان على الرغم من الإجراءات الصارمة والحملة الأمنية التي تتخذها الحكومة، وتعتبر هذه أطول الاحتجاجات في عهد البشير.

تعتبر الاحتجاجات الحالية أكبر تهديد يواجه البشير منذ تسلمه السلطة قبل 30 عاما، ومع عدم تراجعها وزيادة رقعتها رغم الحملة الأمنية التي أدت لمقتل أعداد من المتظاهرين، أدت لردود فعل واسعة حتى من قبل مقربين للنظام.

كان عشرات الأشخاص قتلوا في غضون أيام قليلة في سبتمبر/أيلول 2013 خلال احتجاجات أطلق شرارتها خفض دعم الوقود، وذكرت السلطات أن القتلى 84 لكن جماعات حقوقية قالت إن نحو 200 لقوا حتفهم.

يقول عبد اللطيف البوني أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الوطنية في الخرطوم "استمرار الاحتجاجات للأسبوع الرابع وبصورة متصاعدة يوميا تجعل الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات في السودان". توازن القوى بين البشير ومعارضيه: البشير وسط مناصريه- 9 يناير يحكم البشير السودان دون منازع منذ فترة طويلة، وتتألف المعارضة من عدة أحزاب سياسية وعدد من الجماعات المسلحة تدار بشكل أساسي من الخارج أو من مناطق الصراع في جنوب أو غرب السودان.

انضم أعضاء من المعارضة للاحتجاجات التي تقودها بالأساس مجموعة لم تكن معروفة من النقابيين يطلقون على أنفسهم (تجمع المهنيين السودانيين) برزت إلى الساحة مع اندلاع هذه التظاهرات.

سحب هذا التجمع الجديد، البساط من تحت أقدام أحزاب المعارضة التقليدية بنشره برنامجا أسبوعيا للمظاهرات على مواقع التواصل الاجتماعي، وجد تجاوبا كبيرا من فئات الشباب التي انخرطت في الاحتجاجات وفق برنامج هذا التجمع.

يرأس البشير حزب الحركة الإسلامية الذي يتبنى فكرا مشابها لجماعة الإخوان المسلمين، الحركة الإسلامية العالمية، ولديه سيطرة مباشرة على قوات الأمن، بما في ذلك قوات الدعم السريع التي تضم فصائل مسلحة سابقة موالية للحزب الحاكم، والتي كثيرا ما استخدمها لقمع المعارضة.

يخشى أنصار البشير أن تقوي الاحتجاجات شوكة فصائل صغيرة لكنها مؤثرة داخل الحزب الحاكم تعارض تغيير الدستور للسماح للبشير بالترشح لفترة جديدة في 2020.

حراك الاحتجاجات والتظاهرات التي اندلعت بصورة غير مسبوقة في البلاد منذ 30 عاما، حرك المياه الراكدة، وبرزت حركة تململ حتى داخل البرلمان نفسه الذي يسيطر عليه حزب البشير. من يتولى السلطة إذا سقط البشير؟ بكري حسن صالح.. هل يخلف البشير؟ منذ استقلال السودان عام 1956، وصل حكام شموليون أُنحي باللائمة عليهم في بعض من أسوأ أزمات السودان إلى السلطة عبر انقلابات عسكرية، وتدخل الجيش مرتين على الأقل في 1964 و1985 لمساندة انتفاضات شعبية تطالب بالتغيير.

البشير سعى على مدار الثلاثين عاما الماضية إلى شغل المناصب الرئيسية في الجيش وأجهزة الأمن المختلفة بأعضاء من حركته الإسلامية، ومع ذلك تنظر أحزاب المعارضة السودانية إلى الجيش باعتباره هيئة مقبولة لقيادة فترة انتقالية لحين تنظيم انتخابات.

في حين أن القادة العسكريين الذين أحدثوا تغييرا إيجابيا في السودان من قبل لم يكونوا شخصيات عامة، فإن بكري حسن صالح، نائب البشير، وهو قائد سابق في الجيش يمكن أن يشغل أي فراغ يخلفه الرئيس.

يقول خبراء محليون إن رئيس المخابرات صلاح عبد الله، والمعروف أيضا باسم "صلاح قوش" وهو إسلامي، هو مرشح محتمل آخر لكنه ليس لديه خلفية عسكرية ما قد يقلل من فرصه.

وإلى جانب ذلك فإن خلفية صلاح قوش الأمنية باعتبار أنه كان المسؤول الأمني الأول في فترات سابقة غير مقبول لدى قطاعات كبيرة من الشعب السوداني، إذ تنسب له الكثير من التجاوزات بحق معارضين.

يشير الخبراء إلى أن أسوأ الاحتمالات قد يكون تمردا أو انشقاقا في القوات المسلحة إذا طُلب من الجيش سحق الاحتجاجات.

ويقول الخبراء إن البشير، الذي يواجه شبح المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كمجرم حرب عن جرائم ضد الإنسانية في دارفور، سيقاوم على الأرجح أي محاولة للإطاحة به من السلطة، وهو ما قد يهوي بالسودان إلى حرب أهلية. السودان مهم دوليا: يعاني السودان منذ فترة طويلة عزلة جراء العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية، التي فرضتها الولايات المتحدة عليه للمرة الأولى عام 1997 بعد وقت قليل من إيوائه زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.

واشنطن رفعت هذه العقوبات عام 2017. ويسعى البشير لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة بعرض التعاون الأمني لكنه يخطب أيضا ود روسيا.

البشير أرسل قوات لدعم تحالف تقوده السعودية في اليمن، غير أن السعودية والإمارات متباطئتان في تقديم المساعدة للبشير لارتيابهما في صلاته بمنافستهما الخليجية قطر، وكذلك تركيا التي لديها موطئ قدم في جزيرة سواكن السودانية على البحر الأحمر.

السودان أيضا قوة رئيسية في القرن الأفريقي، وهي منطقة تتنافس فيها القوى الدولية على النفوذ.

السودان، البلد المترامي الأطراف الذي يسكنه 40 مليون نسمة، طريق رئيسي لعبور المهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى البحر المتوسط في طريقهم إلى أوربا وهو في هذا يبدو مثار اهتمام للأوربيين.