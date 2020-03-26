فيروس كورونا
الخميس 26 مارس 2020 15:40

مع ارتفاع إصابات كورونا.. نتنياهو يكلف الموساد بشراء معدات طبية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رويترز
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، إن حكومته كلفت رئيس الموساد بتشكيل لجنة لشراء معدات طبية من الخرج، وتأمين الإنتاج المحلي من المعدات الطبية المطلوبة.

وأشار نتنياهو، في تغريدة على تويتر إلى أن العالم يشهد تنافسا شديدا بل وشرسا للحصول على المعدات الطبية من الملابس الواقية وأجهزة التنفس الاصطناعي.
وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، اليوم الخميس، إلى 2495، بعد الكشف عن 126 حالة جديدة خلال ساعات الليل.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزارة الصحة أن 41 حالة من مجمل المصابين الذين يتلقون العلاج حرجة، فيما أشارات إلى تعافي 66 من المصابين، واستقرار الوفيات عند 5 حالات.

محلات مغلقة في أحد شوارع تل أبيب-24 مارس
إغلاق كامل

كان نتنياهو قال أمس الأربعاء إنه "لا يمكن تلافي" إغلاق كامل لإسرائيل من دون تراجع وتيرة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.
وزادت القيود على حركة المواصلات العامة، المخفضة أصلا، لتقتصر على الرحلات من وإلي أماكن العمل "الضرورية" وليقتصر عدد الركاب في سيارات الأجرة على راكب واحد.
ويأتي وباء الكورونا في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمة سياسية بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة خلال أقل من عام واحد، وتم تكليف منافس نتنياهو الوسطي بيني غانتس، قائد الجيش السابق، بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
لكن لم يحصل غانتس أو نتنياهو على تأييد أغلبية واضحة في البرلمان في انتخابات الثاني من مارس/آذار وتوقفت مفاوضات تشكيل حكومة وحدة بين حزبيهما في الأيام القليلة الماضية.

المصدر
الجزيرة مباشر
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