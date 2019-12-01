تونس
الأحد 1 ديسمبر 2019 17:29

معظمهم طلبة: مصرع 22 وإصابة آخرين بانقلاب حافلة في تونس

انقلاب حافلة في ولاية باجة التونسية يقتل ويصيب العشرات
مواقع التواصل
لقي 22 شخصا، على الأقل، مصرعهم وأصيب 21 آخرون، في حادث انزلاق حافلة سياحية وانقلابها على منحدر شمال غربي تونس.

ونقلت وسائل إعلام تونسية، عن المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية باجة، مالك ميهوب، أن حافلة انقلبت بعد انزلاقها على منحدر حاد في منطقة عين السنوسي على الطريق الرابط بين عين دراهم وعمدون.

وأشار ميهوب إلى أن الحافلة كانت تقل 70 شخصًا معظمهم من الطلبة، وأكد الدفاع المدني التونسي مقتل أكثر من 20 شخصًا، فيما لا تزال عمليات الإسعاف والإنقاذ مستمرة.

كما أكدت المصادر أن الحافلة كانت تقل طلبة وتلاميذ في رحلة من العاصمة تونس في اتجاه مدينة عين دراهم.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
وسائل إعلام تونسية
كلمات مفتاحية
تونس
حادث
انقلاب حافلة
عشرات القتلى والجرحىو ولاية باجة

اقرأ أيضا

Thumbnail
بعد دعوة مفاجئة: هل تفتح الجزائر ملف جرائم الاستعمار الفرنسي؟
Thumbnail
انتهاك إسرائيلي جديد.. الاحتلال يصادق على بناء حي استيطاني في الخليل

الأكثر قراءة

  1. بعد دعوة مفاجئة: هل تفتح الجزائر ملف جرائم الاستعمار الفرنسي؟
  2. انتهاك إسرائيلي جديد.. الاحتلال يصادق على بناء حي استيطاني في الخليل
  3. العراق: أول حكم إعدام بحق ضابط بتهمة قتل متظاهرين
  4. إسرائيل تحيي فكرة إقامة جزيرة اصطناعية قبالة غزة لعزلها
  5. شاهد: أول صور ثلاثية الأبعاد لـ"سفينة نوح"