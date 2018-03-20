ثقافة
الثلاثاء 20 مارس 2018 08:49

معرض الرياض للكتاب يغلق دار نشر بعد اتهامها ببيع كتب لـ"الإخوان"

معرض الرياض للكتاب
واس
أغلق معرض الرياض الدولي للكتاب، اليوم الإثنين، دار نشر مشاركة في فعالياته لبيعها كتبًا تروج لفكر "جماعة الإخوان المسلمين".

وقال عبد الرحمن العاصم، المشرف على المعرض، في تصريح لقناة "MBC" السعودية، إن "الكتب المخالفة كانت موجودة في دار النشر (لم يذكر اسمها أو الدولة التي تنتمي إليها) بشكل مخفي".

وأضاف العاصم، أنه "تم صباح اليوم التعامل مع دار النشر وإغلاقها".

وتابع أن "أي دار نشر تخالف اللوائح في معرض الرياض الدولي للكتاب تمنع من المشاركة نهائيًا فيه".

وأشار أن هناك اتفاقًا مع معارض الكتاب في دول الخليج العربي بـ"حرمان أي دار مخالفة من المشاركة في جميع الدول".

وذكر العاصم أن المعرض لديه أكثر من 80 مراقبًا يعملون للتأكد من معروضات دور النشر وعدم مخالفتها للأنظمة.

يذكر أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قال في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة "سي بي إس" الأمريكية، أمس الأحد، إن "المدارس في السعودية تم غزوها من عناصر الإخوان المسلمين، ولا يزال البعض منهم موجودًا وسيتم اجتثاثهم من مدارسنا في وقت قصير".

وانطلق الأربعاء الماضي، "معرض الرياض الدولي للكتاب" تحت شعار "الكتاب.. مستقبل التحول"، بمشاركة أكثر من 520 دار نشر من 27 دولة، ومن المقرر أن يتواصل حتى 24 مارس/آذار الجاري.

المصدر
الأناضول
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السعودية
الرياض
معرض الرياض للكتاب
الإخوان
محمد بن سلمان

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