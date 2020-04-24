السعودية
الجمعة 24 أبريل 2020 12:48

"معتقلي الرأي": وفاة الحقوقي السعودي البارز عبد الله الحامد بالسجن نتيجة الإهمال الطبي

المفكر السعودي عبد الله الحامد
مواقع التواصل
توفى صباح اليوم الجمعة، الحقوقي والأكاديمي السعودي البارز، الدكتور عبد الله الحامد، في السجن، وفقا لما أعلنت عنه حسابات سعودية ونشطاء على مواقع التواصل.

واتهم حساب "معتقلي الرأي" السلطات السعودية بإهمال حالة الحامد الصحية بشكل متعمد حتى وفاته، بعد تركه لساعات في غيبوبة قبل نقله للمستشفى.
وأضاف "السكوت على هذه الجريمة قد يتسبب بوفاة آخرين من المعتقلين الأحرار".

ونعى نشطاء سعوديون الحامد، قائلين إنه كان "رمزا للحق والعدالة وفضح الظلم وضحى بحياته لأجل مستقبل وحقوق السعوديين وناضل حتى الرمق الأخير".

ونشرت حسابات مختلفة مقاطع فيديو متعددة للحامد وهو يتحدث عن قضايا دستورية وغيرها وأبرز تلك المقاطع حديث الصحفي الراحل جمال خاشقجي عن الحامد ومشروعه الإصلاحي "حسم".

كان حساب معتقلي الرأي -الذي يتابع أوضاع المعتقلين السياسيين بالسعودية- أكد في وقت سابق وجود عبد الله الحامد في العناية المركزة.
وقال الحساب إن الحامد -الذي يلقب بشيخ الحقوقيين السعوديين- تعرض لجلطة دماغية أدخلته في غيبوبة منذ يوم الخميس الماضي.
وأشار إلى أن الحامد "بين الحياة والموت، وهذه الحال وصل إليها بعد سنوات من الإهمال الصحي المتعمد، التي كان آخرها المماطلة في إجراء عملية قسطرة قلبية يحتاجها منذ شهور".

عبد الله الحامد

وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان في بيان إن داعية الإصلاح عبد الله الحامد نقل من السجن الخميس للعناية المركزة في وضع صحي خطر.
ودشنت المنظمة وسم #عبدالله_الحامد، للحديث عنه وعن تاريخه الإصلاحي بالبلاد. 
وقالت إنه مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، وأحد أبرز الوجوه الداعية للإصلاح في المملكة.
وأشارت إلى أن السلطات السعودية اعتلقت الحامد في مارس/آذار 2013، وحكمت عليه بالسجن 11 عاما، من دون توضيح سبب الحكم.
ولفتت إلى أن الحامد يعاني من وضع صحي متدهور منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ولم تقبل السلطات الإفراج عنه رغم عمره الذي ناهز السبعين.

الجدير بالذكر أن عيسى الحامد شقيق عبد الله الحامد، وهو رئيس جمعية "حسم"، يقبع في السجون أيضا، إضافة إلى شقيقهما الثالث عبد الرحمن.

اغتيال رموز وطنية

كان حساب معتقلي الرأي حذر ي وقت سابق، من استهداف سلطات المملكة المتعمد لمن وصفهم بـ"رموز وطنية" داخل السجون، من خلال الإهمال الطبي والإيذاء النفسي الممنهج.
وقال الحساب -في تغريدات- أن رموزا وطنية، مثل عبد الله الحامد وسعود مختار الهاشمي، يتعرضون لاستهداف متعمد من خلال الإهمال والإيذاء النفسي، ما قد يشكل محاولة متعمدة لتصفيتهم جسديا داخل السجن.
وأكد أن المعتقل سعود مختار الهاشمي يعاني من سوء معاملة شديدة إضافة إلى الإهمال، في وقت يعاني فيه من مرض السكري ويحتاج إلى عناية خاصة.
وأشار الحساب إلى أن إدارة السجون لا ترقب وضعه الصحي ومستوى السكر لديه، وهو ما يعرضه للدخول في غيبوبة في أي لحظة.
كانت منى مختار الهاشمي -شقيقة المعتقل- قد ذكرت في وقت سابق أن شقيقها يعاني وضعا صحيا سيئا، بعد أن قضى 15 عاما داخل السجن.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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