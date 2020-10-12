اعتقالات السعودية
الاثنين 12 أكتوبر 2020 22:28

"معتقلي الرأي": عقد جلسة محاكمة للداعية السعودي محمد موسى الشريف

الداعية السعودي المعتقل محمد موسى الشريف
الداعية السعودي المعتقل محمد موسى الشريف
مواقع التواصل
قال حساب "معتقلي الرأي" على موقع تويتر، الإثنين، إن السلطات السعودية عقدت مؤخرًا جلسة محاكمة للداعية المعتقل محمد موسى الشريف.

وأوضح الحساب المعني بالموقوفين في السعودية أن الشريف (58 عامًا) مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، الأسبوع الماضي.

وأضاف أن "الشريف ظهر بوجهٍ شاحب، وتبدو علامات الإرهاق والمرض واضحة عليه بشكلٍ كبير".

ويعمل الشريف أستاذًا جامعيًا وداعية، وهو طيار سابق، له مؤلفات عدة في الدعوة، والسيرة، والتاريخ، والأدب وغيرها.

واعتُقل الشريف في سبتمبر/أيلول 2017 ضمن مئات الدعاة والإعلاميين والمثقفين الذين اعتقلوا منذ وصول ولي العهد محمد بن سلمان إلى السلطة في منتصف 2017.

وفي السياق، طالب مغردون عبر تويتر بالإفراج عن الداعية سلمان العودة عقب 3 سنوات من الاعتقال، وبالتزامن مع اقتراب محاكمته الأسبوع المقبل.

وقال عبد الله العودة، نجل الداعية المعتقل: إنه "بعد أسبوع من اليوم تُجْري المحكمة المتخصصة جلسة سرية لمحاكمة الوالد سلمان العودة؛ بسبب تغريداته في تويتر ونشاطه العلمي، جلسة لا تحضرها المنظمات الدولية والا الأطراف المحايدة. أسأل الله أن يفرّج عنه وكل مظلوم".

ولا تكشف السلطات السعودية عن هوية المعتقلين ولا عن عددهم، لكن مغردين سعوديين أكدوا في 11 من سبتمبر/أيلول 2017 نبأ اعتقال عشرين شخصية معظمهم من الدعاة، منهم بعض الدعاة المشهورين على شبكات التواصل الاجتماعي ولديهم ملايين المتابعين.

وشنت السلطات السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 حملة اعتقالات وملاحقات استهدفت علماء ومفكرين ودعاة بارزين وأكاديميين وغيرهم، بلغ عددهم أكثر من سبعين شخصا، بحسب ما أورد موقع المعارضة السعودية على شبكة الإنترنت "مواطنون بلا حدود".

وتأتي هذه الاعتقالات -وفق "مواطنون بلا حدود"-  من دون أمر قضائي ولا مذكرة إلقاء القبض، وهي طريقة تشبه عمليات الاختطاف، ويُمنع المعتقل من التواصل مع ذويه أو توكيل محام لمتابعة قضيته.

وجاءت الاعتقالات خصوصًا على خلفية الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات  والبحرين ومصر على دولة قطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017.

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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