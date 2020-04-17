فيروس كورونا
السبت 18 أبريل 2020 08:58

"معانقة شجرة" نصيحة من أيسلندا للتغلب على مشاعر العزلة بسبب كورونا

غيتي
دعت هيئة حماية الغابات في أيسلندا المواطنين الذين يعانون من انعدام الاختلاط جراء الحجر العام المرتبط بفيروس كورونا إلى ارتياد المناطق كثيفة الأشجار، و"معانقة شجرة".

وفي بيان على موقعها الإلكتروني، نصحت الهيئة المواطنين "بالذهاب إلى الغابات وعناق شجرة والاستمتاع بكل مزايا أن تكون محاطا بالأشجار".

وقال أحد حراس الغابات لقناة تلفزيونية محلية إنه "عندما تقوم بعناق (شجرة) تشعر بها أولا في أصابع قدميك، وبعدها إلى الأعلى في الأرجل حتى الصدر وبعدها إلى الرأس".

وأضاف الحارس أنه "شعور رائع من الراحة وبعد ذلك، تكون مستعدا ليوم جديد وتحديات جديدة".

وقام عمال الغابات بإزالة الثلوج في "هالورمستادهور"، وهي أكبر غابة في شرق البلاد، بحيث يستطيع الزوار التنزه فيها، بينما يحافظون على مسافة التباعد الآمن عن بعضهم البعض.

وأوصت الهيئة بالبحث عن شجرة في عمق الغابة، لضمان ألا تكون نفس الشجرة قد عانقها كثيرون وتصبح مصدرا للإصابة بالفيروس.

ونصح بيتر هالدورسون المتحدث باسم هيئة الغابات من يتجه إلى الغابة "ؤلقي بنفسه نحو أول شجرة يراها".

المصدر
الألمانية
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فيروس كورونا
أيسلندا

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