قطر
السبت 15 يوليو 2017 00:57

مظاهرة في فيينا النمساوية دعما لـ "قطر"

العاصمة النمساوية فيينا
العاصمة النمساوية فيينا
غيتي-أرشيف
شهدت العاصمة النمساوية فيينا، الجمعة، مظاهرة داعمة لقطر في أزمتها مع عدد من الدول الخليجية.

وتجمع متظاهرون أمام السفارة القطرية في فيينا، رافعين لافتات كتب عليها عبارات من قبيل "قطر ليست لوحدها"، و"لا للحصار".

في 5 يونيو/ حزيران المنصرم، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وفرضت عليها حصاراً برياً وبحريا وجوياً، فيما نفت الدوحة الاتهامات، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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النمسا
فيينا
مظاهرة
قطر

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