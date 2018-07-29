مظاهرة في برلين تضامنا مع مسعود أوزيل

تظاهر مئات الأشخاص (الأحد) في العاصمة الألمانية برلين، تضامنا مع لاعب كرة القدم الألماني من أصل تركي، مسعود أوزيل (29 عاما).

المظاهرة نظمتها جمعية حاجي وات الثقافية (غير حكومية) أمام دار نشر أكسل سبرينغر، وحملت اسم أنا أوزيل.

أعلن أوزيل، الأحد الماضي، اعتزاله اللعب دوليا؛ بسبب غياب الدعم من الاتحاد الألماني لكرة القدم، والدعاية اليمينية المتطرفة في الإعلام الألماني ضده.

وأبدى اللاعب استياءه من معاملته بـشكل عنصري، بعد ظهوره في صورة مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقاء في لندن، مايو/ أيار الماضي.

رفع المحتجون لافتات تعرب عن دعمهم لأوزيل، لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، ورددوا هتافات تضامنية معه.

أقر رئيس اتحاد كرة القدم الألماني رينهارد غريندل بأنه أخطأ في بعض المسائل المتعلقة بأوزيل.

يذكر أن أوزيل توج مع المنتخب الألماني بطلا لكأس العالم 2014 في البرازيل.