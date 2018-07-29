الأحد 29 يوليو 2018 21:10
مظاهرة في برلين تضامنا مع مسعود أوزيل
تظاهر مئات الأشخاص (الأحد) في العاصمة الألمانية برلين، تضامنا مع لاعب كرة القدم الألماني من أصل تركي، مسعود أوزيل (29 عاما).
- المظاهرة نظمتها جمعية حاجي وات الثقافية (غير حكومية) أمام دار نشر أكسل سبرينغر، وحملت اسم أنا أوزيل.
- أعلن أوزيل، الأحد الماضي، اعتزاله اللعب دوليا؛ بسبب غياب الدعم من الاتحاد الألماني لكرة القدم، والدعاية اليمينية المتطرفة في الإعلام الألماني ضده.
- وأبدى اللاعب استياءه من معاملته بـشكل عنصري، بعد ظهوره في صورة مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقاء في لندن، مايو/ أيار الماضي.
- رفع المحتجون لافتات تعرب عن دعمهم لأوزيل، لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، ورددوا هتافات تضامنية معه.
- أقر رئيس اتحاد كرة القدم الألماني رينهارد غريندل بأنه أخطأ في بعض المسائل المتعلقة بأوزيل.
- يذكر أن أوزيل توج مع المنتخب الألماني بطلا لكأس العالم 2014 في البرازيل.
المصدر
الأناضول
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