النمسا
الاثنين 2 أكتوبر 2017 09:30

مظاهرة أمام البرلمان النمساوي احتجاجا على حظر النقاب

اهرة أمام البرلمان النمساوي احتجاجا على حظر النقاب
الأناضول
شارك مئات، الأحد، في مظاهرة أمام مقر البرلمان النمساوي بالعاصمة فيينا احتجاجًا على حظر النقاب والبرقع في الأماكن العامة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات من قبيل " لا لتهميش المسلمين " مطالبين بـرفع الحظر الذي يعتبر تدخلا في الحياة الشخصية.

وقالت المواطنة النمساوية "كارين فيرشلاير" المشاركة في التحرك (للأناضول)  إنه لا يمكن للدولة أو مؤسسة أخرى أن تملي على الشخص طريقة لباسه ونوعيته.

بدورها، قالت خديجة كريم، إحدى المشاركات إن قانون حظر النقاب لا يحمل أي معنى، سوى تفكيك المجتمع عن بعضه، وأكدت أن القانون سيعزل المنتقبات عن المجتمع، معربة عن استغرابها من عدم سماح السلطات لممارسات حرية المعتقد في الأماكن العامة.

و بدأ الأحد، سريان قرار منع ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة في النمسا، بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على إقراره.

وقررت الحكومة النمساوية، منتصف مايو/أيار الماضي، حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، بعد أيام من إقرار المجلس الوطني النمساوي مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب.

وينص مشروع القانون، على إلزام المهاجرين بمناهج تتعلق بالاندماج، وحث طالبي اللجوء على القيام بأعمال عامة غير مدفوعة الأجر.

وتغرّم الشرطة النمساوية، النساء المخالفات اللواتي يرتدين النقاب والبرقع، في الأماكن العامة، 150 يورو.

كما ستطال الغرامة النساء اللواتي يغطين وجوههن في الجامعات والمحاكم ووسائل النقل العامة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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شعارات
الأماكن العامة

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