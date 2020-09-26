مصر
السبت 26 سبتمبر 2020 13:31

مظاهرات مصر.. إصابات خطيرة بعد استهداف الشرطة لمحتجين بالجيزة

أهالي نزلة عليان يحتجون عقب اعتقال الشرطة بعض الأهالي على خلفية مطالباتهم برحيل السيسي
وسائل التواصل
أكد شهود عيان أن قوات الشرطة المصرية استهدفت المتظاهرين -بينهم أطفال- في قرية نزلة عليان بمركز الصف في محافظة الجيزة، بالخرطوش وقنابل الغاز.

وقد أسفر ذلك عن وقوع إصابات خطيرة منها إصابة محمد أحمد آدم بخرطوش في العين، وعبدالله أمين بخرطوش في القدمين. كما تم اعتقال الطفل أحمد نصر 12 عاما.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل نبأ وفاة الطفل إسلام تعيلب، إلا أن أحد أقاربه أبلغ "الجزيرة مباشر" أن إسلام لا يزال في العناية المركزة بعد نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وكانت عشرات المظاهرات قد اندلعت في مصر أمس الجمعة استجابة لدعوة الفنان ورجل الأعمال محمد علي؛ تنديدًا بالأوضاع الاقتصادية التي وصلت إليها البلاد في عهد السيسي، والمطالبة برحيله.

قتلى في البليدة

وأسفرت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين عن  مقتل شخصين على الأقل، وإصابة ثلاثة آخرين بالرصاص الحي بقرية البليدة التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة.

ووصف بعض المتظاهرين تعامل الشرطة معهم بـ"البلطجة".

وردد المتظاهرون هتافات منها "يسقط يسقط حكم العسكر"، و"الداخلية بلطجية"، وغيرها من الهتافات المناهضة للسيسي ونظامه.

وعزا  المتظاهرون أسباب خروجهم إلى فشل نظام السيسي في التعامل مع ملفات داخلية وخارجية عدة، من بينها سد النهضة وهدم بيوت المصريين واعتقال أبنائهم وذويهم من دون وجه حق.

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المصدر
الجزيرة مباشر
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السيسي

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