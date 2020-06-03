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الأربعاء 3 يونيو 2020 19:15

مظاهرات في هيوستن الأمريكية من على ظهر الخيول (فيديو)

مظاهرات هيوستن على الأقدام وظهور الأحصنة
مظاهرات هيوستن على الأقدام وظهور الأحصنة
مواقع التواصل
تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، في الولايات المتحدة، مقاطع مصورة لمجموعات من المتظاهرين، وهم يمتطون الأحصنة في مدينة هوستن بولاية تكساس (جنوبي أمريكا).

وتجمّع بعض المتظاهرين على تبة في إحدى الحدائق، ومن على ظهر الأحصنة تبادلوا التحية مع بقية المحتجين.

يأتي ذلك في ظل التظاهرات المُستمرة بعد حادثة مقتل الأمريكي الأسود، جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية قبل أسبوع.

وقضى فلويد تحت ركبة أحد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، بعد 8 دقائق من ضغط الشرطي ديريك تشوفين بركبته على رقبة فلويد، ما أثار سخطًا شعبيًا واسعًا، وأعقبه مظاهرات في مدن أمريكية عدة، واندلاع أعمال شغب.

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المصدر
خدمة سند

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