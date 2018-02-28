مسلمو أوربا
الأربعاء 28 فبراير 2018 11:21

مطالبات بتعيين أئمة للمسلمين بالجيش الألماني

صورة أرشيفية
غيتي
طالب مجلس إسلامي في ألمانيا، الثلاثاء، بتعيين رجال دين مسلمين في الجيش، من أجل مئات الجنود المسلمين، العاملين فيه.

وفي تصريحات لصحيفة (نويه أوسنابروكه تسايتونغ) الألمانية، قال رئيس المجلس المركزي للمسلمين، أمين مزيك، إنه "من العار، أننا لم نستطع تعيين رجال دين مسلمين في الجيش الألماني، بعد 6 سنوات من الجهود المبذولة في هذا الإطار"، وأضاف "نحن بأمسّ الحاجة لرجال الدين المسلمين في الجيش".
واعتبر أن تعيين أئمة في الجيش خطوة رمزية كبيرة على طريق الاندماج في المجتمع، موضحا أن "الساسة دائما ما يتذرّعون بالبيروقراطية عند الحديث عن تأخر تعيين أئمة في الجيش".
ووفقًا للصحيفة، يخدم في الجيش الألماني مئات المسلمين، وتتراوح أعدادهم بين 1500 و2000 جندي.
يذكر أن "مزيك" المولود عام 1969 بمدينة آخن الألمانية، من أب سوري وأم ألمانية، هو رئيس المجلس المركزي للمسلمين منذ عام 2010، ويشارك في الكثير من البرامج التلفزيونية حول قضايا الإسلام والاندماج.
ويواجد في الجيش الألماني رجال دين كاثوليك، وبروتستانت لتقديم "المساعدة" للجنود المسيحيين، فيما يلجأ الجنود غير المسيحيين لمكتب مخصص لأصحاب الديانات الأخرى، لا تُعرف على وجه التحديد المساعدات التي يقدمها لهؤلاء الجنود.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
الجيش الألماني
أئمة
مسلمون
الاندماج بالمجتمع
رجال دين

اقرأ أيضا

Thumbnail
ثلاث حاصلات على جائزة نوبل يحذرن زعيمة ميانماربشأن الروهينغيا
Thumbnail
أمريكا تتهم روسيا بخرق التزامها بوقف استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم