فيروس كورونا
الخميس 2 أبريل 2020 16:00

مطالبات بتخصيص قصور السيسي الرئاسية للحجر الصحي

دشن ناشطون و مغردون مصريون حملة يطالبون فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتخصيص القصور الرئاسية الجديدة للحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج.

وتصدر وسم #قصور_السيسي_للحجر التفاعل في مصر بأكثر من 22000 تغريدة بالتزامن مع قرار السيسي تحمل صندوق تحيا مصر تكاليف الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج.
وطالب المغردون بأن تكون القصور للحجر الصحي بدلا من الفنادق لتقليل التكاليف مستحضرين كلمة السيسي عن قصوره الرئاسية حينما قال في أحد المؤتمرات "مش بعمله ليا.. مش باسمي.. مفيش حاجة باسمي .. ده باسم مصر".

كانت السلطات المصرية قد أصدرت، قرارات بشأن المصريين العائدين من الخارج وإخضاعهم لحجر صحي إجباري على نفقتهم، قبل أن تتراجع وتقرر تحمل التكلفة مثلما يحدث في باقي أنحاء العالم.
وأبلغت مصر عن أول إصابة بالفيروس في 14 فبراير/ شباط، ثم ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 779 بما في ذلك 52 حالة وفاة.

شكاوى المصريين في الحجر الصحي
الأطباء ينتابهم القلق

قال تقرير لرويترز، إن هناك نحو 50 مركزا لاختبارات فيروس كورونا في مصر، ارتفاعا من واحد في بداية تفشي المرض، بالإضافة إلى ثمانية مستشفيات للعزل والعلاج، في حين تلقت الطواقم الطبية وعدا بمكافأة متواضعة من الرئيس.
وكثفت مصر جهودها لمواجهة فيروس كورونا، وأمرت الشركات المصنعة بتوجيه معدات الوقاية الطبية إلى المستشفيات العامة، وأعلنت عن تمويل إضافي قدره مليار جنيه مصري (64 مليون دولار) للخدمات الصحية العامة.
لكن بعض أطبائها ينتابهم القلق حيال قدرة منظومة الصحة العامة على التعامل مع تزايد الحالات في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، حيث يمكن أن تزيد الكثافة السكانية من انتشار العدوى.
وقال طبيبان في مستشفى بولاق العام في القاهرة إن أول عملية تجديد كبيرة للمستشفى منذ عقود بدأت قبل بضعة أشهر بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال طبيب طلب عدم الكشف عن اسمه "احنا بنعاني من تراكمات سنين قديمة.. نقص المستلزمات والأجهزة الطبية.. الدنيا مش حلوة معانا حاسين إن الضغط علينا كل يوم بيزيد".

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
كورونا
مصر
السيسي
قصور
حجر صحي

اقرأ أيضا

Thumbnail
دراسة: معدل وفيات كورونا أقل من المحسوب لكن لا يزال أشد فتكا من الإنفلونزا
Thumbnail
 ما وراء كورونا؟
Thumbnail
دعاء مؤثر وتعقيم... كيف بدا المسجد الأقصى بعد أيام من الإغلاق (فيديو)
Thumbnail
لحظه السيء.. أردني كسر حظر التجوال ليجد كتيبة عسكرية على الطريق (فيديو)
Thumbnail
شاهد: مظاهرة في قرية مصرية احتجاجا على فرض الحجر الصحي

الأكثر قراءة

  1. دراسة: معدل وفيات كورونا أقل من المحسوب لكن لا يزال أشد فتكا من الإنفلونزا
  2. مطالبات بتخصيص قصور السيسي الرئاسية للحجر الصحي
  3. دعاء مؤثر وتعقيم... كيف بدا المسجد الأقصى بعد أيام من الإغلاق (فيديو)
  4. لحظه السيء.. أردني كسر حظر التجوال ليجد كتيبة عسكرية على الطريق (فيديو)
  5. شاهد: مظاهرة في قرية مصرية احتجاجا على فرض الحجر الصحي